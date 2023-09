Die Bayern gingen vor 75.000 Zuschauern durch Eric Maxim Choupo-Moting früh in Führung (4.). Der überragende Kane legte schnell nach (12.). Matthijs de Ligt (29.) und Leroy Sane (38.) sorgten schon vor der Pause für die Vorentscheidung.

Am Sonntag feiern die Bayern-Stars mit ihren Familien auf dem Oktoberfest - bevor es in einen heißen Herbst geht.

Der Rekordmeister gewann gegen den überforderten VfL Bochum mit drei Kane-Toren hochverdient 7:0 (4:0) und übernahm durch den Pflichtsieg gegen einen seiner Lieblingsgegner erst einmal die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga.

Ein furioser FC Bayern um Rekordschütze Harry Kane hat sich für den traditionellen Wiesn-Besuch in Stimmung geschossen.

Kane erhöhte in der zweiten Hälfte per Handelfmeter (54.), legte für Superjoker Mathys Tel (81.) noch einmal auf und sorgte für den Schlusspunkt (88.).

Vereinsrekord für Kane

Für Superstar Kane waren es bereits die Treffer fünf bis sieben nach fünf Ligaspielen - Vereinsrekord! Gerd Müller (1965), Miroslav Klose (2007) und Mario Mandzukic (2012) hatten "nur" fünfmal getroffen.

Für die Bayern geht es am Dienstag im DFB-Pokal in der ersten Runde zu Drittligist Preußen Münster, bevor am kommenden Samstag das Topspiel bei RB Leipzig ansteht.

Die Münchner wollen nicht nur Revanche für die Pleite im Supercup (0:3), sondern im Kampf um den Titel gegen einen Herausforderer ein wichtiges Zeichen setzen.