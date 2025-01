Min-Jae Kim

Nachdem er gegen Hoffenheim geschont worden war, kehrt der Koreaner für Dier in die Anfangsformation zurück. Verursacht erst unnötig einen Freistoß und kommt in der Folge zu spät, so dass Amoura das 1:1 erzielen kann. Hat auch sonst gegen die Wölfe-Offensive Probleme in den Zweikämpfen. Ermöglicht durch sein verlorenes Kopfballduell gegen Nmecha Amouras Chance zum 2:2 (43.). ran-Note: 4