FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt: Bundesliga im TV, Livestream & Liveticker

Am 23. Spieltag der Bundesliga trifft der FC Bayern München auf Eintracht Frankfurt. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.

Mit zuletzt zwei Siegen in Folge (5:1 vs. Hoffenheim und 3:0 vs. Bremen) scheint der FC Bayern München seine kurzzeitige Schwächephase in der Bundesliga überwunden zu haben.

Gegen Eintracht Frankfurt soll nun der nächste Sieg her. Doch die Hessen zeigten unter Neu-Trainer Albert Riera zuletzt wieder bessere Leistungen. Das weiß auch Bayern-Coach Vincent Kompany: "Wir haben gesehen, was Frankfurt in den letzten beiden Spielen gemacht hat und was der Trainer bei seinen vorherigen Mannschaften gemacht hat. Wir müssen darauf vorbereitet sein, dass wir flexibel sind im Spiel."

"Wir haben viele Möglichkeiten, flexibel zu sein in den Spielen. Es kommt ein neuer Trainer, aber es sind die gleichen Spieler, und wir haben auch die gleichen Spieler", so der Belgier weiter.

ran zeigt alle wichtigen Informationen für das Spiel der Bundesliga am Samstagnachmittag.