Hamburger SV: Jubiläumstrikot lässt Online-Shop kollabieren - warum ist es so besonders?
- Aktualisiert: 20.02.2026
- 20:48 Uhr
- Oliver Jensen
Der Hamburger SV hat ein Sondertrikot auf den Markt gebracht, auf dem die Namen aller 465 Spieler der Bundesliga-Geschichte aufgeführt sind. Der Andrang ist riesig und lässt den Klub an technische Grenzen stoßen.
Der Hamburger SV hat anlässlich von 1887 Bundesliga-Spielen - passend zum Gründungsjahr des Klubs- ein Sondertrikot auf den Markt gebracht.
Das Dress mit blauen Querstreifen und dunkelrotem Rundkragen bietet mehrere besondere Elemente: Darunter ein goldener "1887"-Nackenprint, goldene adidas-Streifen auf der Schulter und ein goldener Rückennummer- und Sponsoren-Flock.
In der Rückennummer 1887 sind zudem alle 465 Spieler aufgeführt, die je in der Bundesliga für den HSV aufgelaufen sind. Hinzu kommt unterhalb der Nummer der Schriftzug "Bundesligaspiele".
VIDEO: HSV: Über 450 Spielernamen! Sondertrikot für besonderes Jubiläum
Hamburger SV: Andrang auf Sondertrikot gewaltig
Der Andrang auf das Sondertrikot ist offenbar gewaltig. Das Trikot wird seit Dienstag 10 Uhr im Online-Shop angeboten. Nach nicht einmal eine Stunde vermeldete der HSV, dass man aufgrund der hohen Zugriffszahlen derzeit technische Probleme hat.
Möglicherweise wird der eine oder Fan im Gästeblock bereits beim Auswärtsspiel am Freitagabend beim 1. FSV Mainz 05 (ab 20:30 Uhr im Liveticker) das Sondertrikot tragen.