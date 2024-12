Der FC Bayern München hat das Topspiel zum Jahresabschluss gegen RB Leipzig deutlich mit 5:1 gewonnen. Überschattet wurde das Spiel von den furchtbaren Ereignissen in Magdeburg. Leroy Sane deutete hingegen eine bevorstehende Vertragsverlängerung an.

Am letzten Spieltag im Jahre 2024 trafen der FC Bayern München und RB Leipzig aufeinander. Am Ende setzten sich die Bayern verdient mit 5:1 durch.

Überschattet wurde das Spiel von den furchtbaren Ereignissen in Magdeburg, wo ein mutmaßlicher Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt die Bundesrepublik erschüttert hat,

ran fasst die wichtigsten Stimmen zu Bayern vs. Leipzig zusammen.

RB-Coach Marco Rose über die schrecklichen Vorfälle in Magdeburg: "Wir spielen Fußball, geben 90 Minuten auf dem Feld alles und dann bekommst du in der Kabine so eine Nachricht, da ist es egal, dass du hier 1:5 verloren hast. Dann erfährst du leider, dass es um Menschenleben geht, es ist schwer zu fassen. Es gibt in unserer Gesellschaft wichtigere Dinge als den Fußball."

Bayerns Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen: "Das Spiel war ein wunderbarer Abschluss eines nicht einfachen Jahres. Wir freuen uns, von der Tabellenspitze mit etwas mehr Vorsprung grüßen zu können uns sind gespannt auf die Konkurrenz. Wir hatten schon einige Topspiele, in denen wir guten Fußball gespielt haben. Manchmal hat das Ergebnis nicht gestimmt, aber heute kann man zufrieden sein. Mit der bisherigen Saison sind wir ganz zufrieden, wir haben eine klasse Mannschaft, spielen attraktiven Fußball, haben Fans, die sich am Spieler freuen können und eine gute Stimmung in der Mannschaft und an der Säbener Straße. Wir haben in der Champions League eine gute Ausgangsposition, das lässt Träume weiter am Leben."

Leroy Sane (Vertrag bis 2025) ...

... auf die Frage, ob er bei den Bayern bleiben wolle: "Ja."

... auf die Frage, ob er schon mit Trainer Kompany über seine Zukunft gesprochen habe: "Nicht direkt, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. So weit läuft alles gut (bei den Verhandlungen, Anm. d. Red.). Ich glaube, der Max (Max Eberl, Bayerns Sportvorstand, Anm. d. Red.) hat auch schon viel darüber gesagt. Ich habe auch schon meine Antwort dazu gegeben."

Der frischgebackene Vater Konrad Laimer nach dem 5:1-Sieg gegen seinen Ex-Klub: "Es war ein sehr gutes Spiel von uns, ein sehr wichtiger Sieg. Der Erfolg war nie in die Gefahr. So kann man die Tage in der kurzen Winterpause genießen. Die letzten 48 Stunden waren so viel Emotionen, ich kann das alles noch nicht einordnen. Gleich werde ich nach Hause fahren und alles sacken lassen. Meine Frau meinte, sie lässt das Spiel nebenher laufen."

ran-Experte Markus Babbel über Marco Rose: "Marco Rose ist ein Top-Trainer, der eine schwierige Phase überwunden hat. Die Mannschaft steht mit dem Trainer-Team zusammen, es ist eine Einheit. Es würde mich überraschen, wenn sich im Winter etwas tut."

Bayern-Sportvorstand Max Eberl über Bayern-Trainer Vincent Kompany: "Vincent Kompany ist ein Trainer und Mensch, der uns sehr guttut. Wie er mit Spielern umgeht, die Art und Weise des Fußballs hat sich zum Positiven verändert. Bis auf ein paar Rückschläge stimmen die Resultate. Der einzige Vorwurf, den ich mir mache, ist, dass ich ihn nicht eher angerufen haben. Er ist ein Fußballfanatiker. Es mag für Außenstehende überraschend sein, dass es so gut klappt, für mich ist es das nicht.

Bayern-Sportvorstand Max Eberl über Hoeneß' Aussage zur Meisterschaft: Uli will Fußball genießen und hat die Energie im Verein gespürt. Uli darf es sich wünschen, dass wir Meister werden, versprechen können wir es nicht. Was ich den Fans versprechen kann ist, dass wir im Hinblick auf Vertragsgespräche jeden Tag arbeiten. Wir haben auch unseren Wunschzettel unter den Baum gelegt. Schauen wir, was passiert.

Bayern-Trainer Vincent Kompany: "Wir haben so viele Spiele gemacht, es ist gut, dass die Verletzten zurück sind. Es ist schön Trainer, zu sein, ich bin stolz und es ist ein toller Verein. Mein Glück ist aber, mit den Spielern zu arbeiten, wenn sie ihre Leistung bringen, bin ich glücklich.