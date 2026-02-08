RB Leipzig hat nach durchwachsenen Wochen in der Bundesliga dank Doppelpacker Christoph Baumgartner wieder in die Erfolgsspur gefunden. Beim Debüt von Neuzugang Brajan Gruda siegte RB Leipzig mit 2:1 (1:0) beim 1. FC Köln, kletterte damit auf Rang vier und geht mit einem positiven Gefühl in das DFB-Pokal-Viertelfinale am Mittwoch beim FC Bayern. Baumgartner (29./56.) erzielte vor 49.000 Zuschauern im Müngersdorfer Stadion beide Treffer der Leipziger, die zuvor nur sieben Punkte aus sieben Ligaspielen geholt hatten. FC Bayern München: Max Eberl spricht über Vuskovic-Gerüchte Für den FC war der zwischenzeitliche Ausgleich von Jan Thielmann (51.) nicht genug, der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt für den Aufsteiger von Trainer Lukas Kwasniok zu Beginn der Karnevals-Woche nur noch vier Punkte.

Startelf-Comeback von Henrichs U21-Vizeeuropameister Gruda rückte wenige Tage nach seiner Rückkehr aus England direkt in die Startelf der Gäste. Der Leihspieler von Brighton & Hove Albion, der noch auf den WM-Zug aufspringen will, passe "perfekt zu RB Leipzig und verstärkt uns nochmal", sagte Werner vor dem Anpfiff bei "DAZN".

Benjamin Henrichs feierte nach seinem Achillessehnenriss und drei Kurzeinsätzen sein Startelf-Comeback, Baumgartner kehrte nach Gelbsperre beim 1:2 gegen den FSV Mainz 05 zurück. Bei Köln stand Said El Mala mal wieder in der Anfangsformation, stattdessen fehlten Linton Maina (Rippenprellung) und Alessio Castro-Montes (Muskelverletzung), Bayern-Leihgabe Felipe Chávez (18) nahm zunächst auf der Bank Platz. "Ich hoffe, dass aller guten Dinge drei sind", sagte Kwasniok nach den Heimsiegen gegen Mainz (2:1) und Wolfsburg (1:0). Nun wolle man auch gegen ein Spitzenteam bestehen.

Frühes Aluminium-Pech für Leipzig Und vor allem nicht an die fünfte Jahreszeit denken, die ab Donnerstag mit dem Beginn des Straßenkarnevals ihren Höhepunkt erreicht. "Das interessiert mich heute einen feuchten Bums", sagte Kwasniok, der seiner Mannschaft einen klaren Matchplan an die Hand gegeben hatte. Leipzig übernahm die Spielkontrolle, der FC lauerte auf Konter - und hatte durch El Mala die erste gute Gelegenheit (5.). Sein Abschluss war jedoch leichte Beute für RB-Keeper Peter Gulácsi. Auf der anderen Seite traf Romulo aus dem Gewühl den Pfosten (6.).

Nusa verpasst die Vorentscheidung Köln spielte in einem anfangs unterhaltsamen Spiel mutig mit, erneut hatte El Mala die Führung auf dem Fuß (22.). Grudas erster Abschluss wurde im letzten Moment von Cenk Özkacar geblockt (24.). Beim Freistoß von David Raum aus dem rechten Halbfeld kam der Ex-Leipziger Eric Martel gegen Baumgartner zu spät.

