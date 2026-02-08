- Anzeige -
BUndesliga

FC Bayern - TSG Hoffenheim: Grünes Licht! FCB mit Manuel Neuer und Harry Kane

  • Aktualisiert: 08.02.2026
  • 17:17 Uhr
  • SID

Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany kann im Bundesliga-Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim am Sonntagabend (ab 17.30 Uhr im Liveticker) Kapitän Manuel Neuer und Torjäger Harry Kane einsetzen.

Torwart Neuer hatte am Freitag wegen eines Magen-Darm-Infekts im Training des Rekordmeisters gefehlt. Kane musste zuvor zwei Tage wegen eines Infekts pausieren.

Damit kann Kompany gegen die TSG, derzeit Mannschaft der Stunde in der Liga, aus dem Vollen schöpfen. In der Offensive hinter Kane erhält Serge Gnabry den Vorzug vor Toptalent Lennart Karl. Luis Díaz kehrt im Gegensatz zum 2:2 in Hamburg in die Startelf zurück.

Die Bayern hatten zuletzt zwei Spiele in Folge nicht gewonnen. Hoffenheim landete dagegen fünf Siege in Serie und ist seit sieben Spielen ungeschlagen.

