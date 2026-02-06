- Anzeige -
Bundesliga live in sat.1, auf ran.de und joyn

FC Bayern München vs. TSG Hoffenheim live: Bundesliga im TV, Livestream und Liveticker

  • Veröffentlicht: 06.02.2026
  • 16:28 Uhr
  • ran.de

Am 21. Spieltag der Bundesliga kommt es zum Duell zwischen dem FC Bayern München und der TSG Hoffenheim. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.

Der FC Bayern München empfängt am 21. Bundesliga-Spieltag die TSG Hoffenheim. Dabei handelt es sich tabellarisch um eine Top-Partie.

Der Rekordmeister grüßt weiter vom Platz an der Sonne, obwohl man nur einen Punkt aus den letzten beiden Partien gegen den HSV und den FC Augsburg geholt hat.

Die Hoffenheimer rangieren derweil auf dem dritten Tabellenplatz und stehen bei beachtlichen sechs Siegen aus den letzten sieben Spielen. Einzig gegen den VfB Stuttgart gab es ein 0:0-Unentschieden.

ran zeigt alle wichtigen Informationen für das Topspiel der Bundesliga am Sonntagabend.

FC Bayern vs. FC Augsburg heute live im TV, Livestream und Liveticker: Wann findet das Bundesliga-Duell statt?

  • Partie: FC Bayern vs. TSG Hoffenheim
  • Wettbewerb: Bundesliga; 21. Spieltag
  • Datum: 08. Februar 2026
  • Uhrzeit: 17:30 Uhr
  • Austragungsort: Allianz Arena (München)
FC Bayern empfängt Hoffenheim: Läuft die Bundesliga live im Free-TV?

Nein. Das Spiel zwischen dem FC Bayern und der TSG Hoffenheim wird nicht im Free-TV übertragen.

FC Bayern München - TSG Hoffenheim live: Wer zeigt das Bundesliga-Topspiel im Pay-TV?

Das Bundesliga-Spiel ist am Sonntag um 17:30 Uhr auf DAZN zu sehen. Es ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement nötig, um den Sender zu empfangen.

Bundesliga live: Wo kann ich Bayern vs. Hoffenheim im Livestream sehen?

Wenn ihr ein Pay-TV-Abo bei DAZN habt, könnt ihr den Stream via Dazn empfangen. Um Zugang zu erhalten, müsst ihr jedoch ein kostenpflichtiges Abo abschließen.

FC Bayern München live gegen die TSG Hoffenheim: Wo gibt's einen Liveticker zur Bundesliga?

Einen Liveticker zur Partie zwischen dem FC Bayern und der TSG Hoffenheim findet ihr wie gewohnt auf ran.de.

Bundesliga live im TV, Livestream und Liveticker: Übersicht zur Übertragung von FC Bayern vs. TSG Hoffenheim

  • Spiel: FC Bayern vs. TSG Hoffenheim
  • Datum und Uhrzeit: 08. Februar 2026; 17:30 Uhr
  • Trainer: Vincent Kompany (FC Bayern), Christian Ilzer (TSG Hoffenheim)
  • Free-TV: -
  • Pay-TV: DAZN
  • Stream: DAZN (kostenpflichtig)
  • Liveticker: ran.de
