In der ersten Halbzeit der Bundesliga-Partie zwischen dem FC Bayern München und dem VfL Bochum kommt es im Gästeblock zu einem medizinischen Notfall.

Die Bundesliga-Begegnung am Samstagnachmittag in der Allianz Arena zwischen dem FC Bayern München und dem VfL Bochum wurde in der ersten Halbzeit von einem medizinischen Notfall im Gästeblock überschattet.

Während des Notarzteinsatzes auf der Tribüne wurde zunächst der Support im Stadion weitestgehend eingestellt.

Über den medizinischen Notfall wurden die Fans in der Allianz Arena über die Lautsprecher-Anlage informiert. Zudem diente ein Banner im VfL-Block als Sichtschutz während des Notarzteinsatzes.