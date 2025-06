FC Bayern München wohl mit Nick Woltemade einig - VfB Stuttgart blockt Nachfragen ab

"Dass anderen diese Entwicklung nicht verborgen geblieben ist und jetzt fast jeden Tag vom Interesse anderer Vereine zu lesen ist, ändert nichts an der Tatsache, dass der Weg von Nick bei uns noch lange nicht beendet ist", stellte er klar.

Sportvorstand Fabian Wohlgemuth positionierte sich zuvor in der "Bild" klar.

Auch bei der Pressekonferenz vor dem U21-EM-Finale (20:15 Uhr live in SAT.1 und auf Joyn) wollte sich Woltemade nicht zu den Gerüchten äußern und blockte jede Nachfrage zu dem Thema ab.

"Sky" berichtet jetzt aber von neuen Entwicklungen, demnach haben sowohl Woltemade als auch die Münchener am Freitag Kontakt zum VfB aufgenommen und die Stuttgarter über den Wechselwunsch des Stuttgarters innformiert. Auf erneute ran -Nachfrage wollten sich die Stuttgarter dazu aber nicht äußern.

Rekordmeister FC Bayern München soll sich mit Nationalspieler Nick Woltemade über einen Wechsel in diesem Sommer einig sein. Diese Meldung kursiert seit Donnerstagabend.

Deutschlands U21-Star Nick Woltemade und der FC Bayern München sollen darüber einig sein, in Zukunft zusammenarbeiten zu wollen. Doch in Stuttgart weiß man davon nichts. Ein Transfer dürfte kompliziert werden.

Beim VfB allerdings vertraut man dem eigenen Spieler und ist sicher, dass der 23-Jährige eine so weitreichende Entscheidung nicht ohne Info an den eigenen Klub final treffen würde.

Der Rekordmeister ist auf Grund einiger Absagen auf dem Transfermarkt in dieser Sommerpause schon früh unter Druck geraten. Das Selbstverständnis der Münchner sieht in solchen Fällen ein Ausrufezeichen vor.

Man steht also nicht unter finanziellem Druck, verkaufen zu müssen. Dennoch ist es möglich, dass auf der VfB-Geschäftsstelle Anrufe aus München angenommen werden würden, sollte Woltemade tatsächlich weg wollen.

Woltemade: Kostet er 50 oder gar 80 Millionen Euro?

Ein möglicher Transfer dürfte für den FC Bayern aber kostspielig werden. Rund 50 Millionen Euro kursieren. Vermutlich aber dürfte der zweifache Nationalspieler noch teurer werden.

Laut "Bild" gibt es beim VfB interne Stimmen, die den Stürmer eher bei 80 Millionen Euro verorten.

Mehr als fraglich, ob dies für den Rekordmeister zu stemmen wäre, auch weil weiterhin ein Flügelspieler auf Max Eberls Einkaufsliste steht.

Kein Wunder also, dass sich Bayern-Präsident Herbert Hainer am Rande der Meisterschaft der Bayern-Basketballer am Donnerstagabend zurückhaltend äußerte. Ob Woltemade einer für die Bayern ist, müsse "man mal sehen".

"Ich finde, er spielt eine sehr, sehr gute Saison", sagte Hainer. Ob er aber mal für Bayern spielt, das stehe "in den Sternen".

Gespräche oder gar Verhandlungen wollte Hainer nicht bestätigen. "Ich kann nur sagen, dass sich der Nick Woltemade gut entwickelt hat beim VfB und wir als Deutschland-Fans happy sind, dass er in der U21 spielt und so viele Tore macht", sagte er.