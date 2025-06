Nick Woltemade zum FC Bayern? VfB-Legende Fredi Bobic sieht ein großes Risiko

Bobic drückt Euphoriebremse: "Würde es nicht überbewerten"

"Der Junge macht Spaß und ist in Topverfassung. Aber er muss in einigen Details sicherlich noch besser werden", gab Bobic zu bedenken.

Trotz seiner aktuellen Performances warnt der Europameister von 1996 davor, die Leistungen des Senkrechtstarters überzubewerten.

"Klar spielt er eine überragende U21-EM aber es ist eben auch nur ein Turnier im gleichen Jahrgang. Das ist schön anzuschauen, auch von der Qualität her, aber ich würde es nicht überbewerten. Wenn man so eine Leistung auch bei einer WM bringt, dann wäre das schon etwas anderes. Diesen Weg in die Weltklasse kann er gehen, aber noch ist er nicht so weit", verdeutlichte Bobic.