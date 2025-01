FC Bayern: Musialas Einsatz noch fraglich

Nationalspieler Jamal Musiala ist nach seinem grippalen Infekt wieder im Training des FC Bayern - ob er zum Abschluss der Hinrunde der Fußball-Bundesliga am Mittwoch gegen die TSG Hoffenheim (20.30 Uhr/Sky) wieder zur Verfügung steht, bleibt aber ungewiss. "Es ist noch nicht so sicher, dass er dabei ist", sagte Trainer Vincent Kompany am Dienstag, und betonte: "Wir schauen uns das im Training an. Wenn er wieder im Kader ist, wäre das gut."

Für das letzte Spiel der Vorrunde erwartet Kompany einen weiteren Beweis der "Mentalität" seiner Mannschaft. "Wir haben die Gelegenheit, gegen Hoffenheim zu zeigen, dass wir hungrig sind. Wir haben nicht die Absicht, nur einen Schritt weniger zu machen", sagte er. Auf die nun anstehenden sechs Spiele in 18 Tagen freue er sich, ergänzte Kompany. "Das ist das, was wir uns wünschen: viele Spiele, in denen man viel erreichen kann. Wenn der Kader fit ist, freuen wir uns, dass wir die Spiele machen können."

Weiter nicht zum Kader gehören Joao Palhinha und Hiroki Ito. Beide haben nach Auskunft von Kompany aber wieder mit dem Lauftraining begonnen. Palhinha, der einen Muskelbündelriss auskuriert, könne in "zwei, drei Wochen" wieder "voll dabei sein", sagte der Münchner Trainer. Bei Ito, der nach wie vor an den Folgen seines zu Saisonbeginn erlittenen Bruchs des Mittelfußes laboriert, werde es noch "sechs bis acht Wochen" dauern.