FC Bayern: Neuer und Gnabry vor Rückkehr gegen Gladbach

Fußball-Rekordmeister Bayern München kann beim Jahresauftakt in der Bundesliga bei Borussia Mönchengladbach wohl wieder auf Manuel Neuer im Tor setzen. Der 38-Jährige sei "auf dem Weg zurück", sagte Sportdirektor Christoph Freund am Montag vor dem Testspiel der Münchner bei RB Salzburg: "Ich hoffe schon, dass er am Samstag wieder mit dabei ist. Er hat schon teilweise wieder mittrainiert. Das sieht ganz gut aus."