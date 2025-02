FC Bayern ohne Kimmich beim VfB

Bayern München muss im Ligagipfel beim VfB Stuttgart am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) auf seinen Strategen Joshua Kimmich verzichten. "Er wird nicht mitreisen, außer es passiert noch ein Wunder. Das Spiel kommt normalerweise für ihn zu früh", sagte Trainer Vincent Kompany am Donnerstag vor dem Abschlusstraining. Ob Kimmich am Mittwoch im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Bayer Leverkusen wieder zur Verfügung steht, blieb offen.

Update: FC Bayern zieht Vertragsangebot an Joshua Kimmich angeblich zurück

Der DFB-Kapitän war am Sonntag beim 4:0 gegen Eintracht Frankfurt noch vor der Halbzeit wegen einer Sehnenreizung am Oberschenkel ausgewechselt worden. Bis dahin hatte Kimmich jede Minute in dieser Saison gespielt.

Als Ersatz im zentralen defensiven Mittelfeld neben Aleksandar Pavlovic wird Leon Goretzka wohl erste Wahl sein. "Wir werden das mit unserem Kader lösen. Ich habe totales Vertrauen in die Jungs, die spielen", betonte Kompany. Es sei ja in dieser Saison nicht das erste Mal, dass ein Führungsspieler fehle. Man habe auch die Ausfälle von Harry Kane, Jamal Musiala, Alphonso Davies oder Dayot Upamecano kompensieren können.

Der FC Bayern war in dieser Woche im Feierstress. Nach der Premiere der Thomas-Müller-Doku "Einer wie keiner" am Dienstag beging der Rekordmeister am Mittwochabend sein 125-jähriges Vereinsjubiläum. "Obwohl diese Veranstaltungen waren, haben wir keinen Schritt weniger gemacht für dieses Spiel. Wir haben nicht weniger gearbeitet, nur ein bisschen weniger geschlafen", sagte Kompany mit einem Schmunzeln.

Das Duell beim VfB sei "sehr wichtig für uns. Ich hoffe, dass die Fans nach dem Spiel am Wochenende weiterfeiern können. Wir wissen, was wir zu tun haben." Aktuell hat der FC Bayern acht Punkte Vorsprung auf seinen Verfolger Leverkusen. Mit einem Sieg bei den Schwaben könnten die Münchner einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Meisterschaft machen.