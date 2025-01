FC Bayern: Ohne Musiala, wieder mit Neuer

Wieder mit Manuel Neuer, dafür ohne Jamal Musiala: Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany muss zum Jahresstart auf seinen erkrankten Jungstar verzichten. Der 21-Jährige fällt am Samstag (18.30 Uhr/Sky) im Bundesligaspiel bei Borussia Mönchengladbach wegen eines grippalen Infekts aus.

Musiala werde bald wieder dabei sein, aber er sei ein Spieler in der Kategorie, "den man nicht eins zu eins ersetzen kann. Wir müssen das anders lösen, das haben wir schon gezeigt in dieser Saison", sagte Kompany am Freitag gelassen. An den Zielen in Gladbach ändere dies nichts, fügte er an: "Wir wollen gewinnen."

Dafür steht Kapitän Neuer nach seinem Rippenbruch wieder zur Verfügung - "zum Glück", wie Kompany betonte. Ersatzkeeper Daniel Peretz hatte sich im Training in dieser Woche eine Nierenquetschung zugezogen. Kompany rechnet erst "Ende des Monats, Anfang nächsten Monats" wieder mit Peretz, der den verletzten Neuer vor Weihnachten ersetzt hatte. Zweiter Keeper in Gladbach wird Sven Ulreich sein, der zuletzt wegen privater Probleme gefehlt hatte.

Neben Neuer kehrt der zuletzt angeschlagene Serge Gnabry wohl in den Kader des Rekordmeisters zurück. Verzichten muss Kompany auf den gelbgesperrten Dayot Upamecano, für den in der Innenverteidigung Eric Dier spielt. Weiterhin fallen die Langzeitverletzten Joao Palhinha, Hiroki Ito, Sacha Boey und Josip Stanisic aus.