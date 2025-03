FC Bayern: Pavlovic fällt "bis auf Weiteres" aus

Bayern München muss in den kommenden Spielen auf Fußball-Nationalspieler Aleksandar Pavlovic verzichten. Der 20-Jährige laboriere "derzeit an einem hartnäckigen Infekt", teilte der deutsche Rekordmeister am Freitag mit und stehe "bis auf Weiteres nicht zur Verfügung".

Zuvor hatte Trainer Vincent Kompany berichtet, Pavlovic sei "noch nicht zurück im Moment". Auf die Nachfrage, was genau dem Mittelfeldmann fehle, antwortete er: "Ich möchte nicht alles Medizinische in der Öffentlichkeit besprechen." Pavlovic sei "ein bisschen krank" gewesen, "die genauen Details müssen die Doktoren kommunizieren und Pavlo selber", ergänzte Kompany.

Pavlovic hat wegen des Infekts bereits das Bundesliga-Spiel beim VfB Stuttgart (3:1) und das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Bayer Leverkusen (3:0) verpasst. Nun fällt er zudem für das Heimspiel gegen den VfL Bochum am Samstag (15.30 Uhr/Sky) und wohl auch für das Rückspiel in Leverkusen am Dienstag aus. Vor der Länderspielpause spielen die Bayern danach noch bei Union Berlin (15. März).