FC Bayern: Pressekonferenz mit Vincent Kompany vor dem Duell gegen Heidenheim

Nach dem bitteren Aus in der Champions League und vor dem Duell gegen Heidenheim in der Bundesliga bezieht Bayern-Coach Kompany Stellung. Nach dem bitteren Ausscheiden in der Champions League steht für den FC Bayern wieder der Alltag in der Bundesliga an. Damit nach dem geplatzten Titeltraum in der Königsklasse zumindest die Deutsche Meisterschaft gelingt, muss gegen den 1. FC Heidenheim ein Sieg her. Vor dem Duell am Samstagnachmittag (ab 15:30 Uhr im Liveticker) stellt sich Cheftrainer Vincent Kompany den Fragen der Journalisten.

+++ Kompany zu äußeren Einflüssen +++ "Die Hoffnung ist immer, dass die Spieler überhaupt nicht beeinflusst werden. Aber ich kann nicht ausschließen, dass es manchmal passiert. Wir wollen diese Klarheit kreieren, eine Umgebung, in der sie besser werden und gewinnen können. Dann kannst du dich ein bisschen schützen vor dem, was außerhalb passiert."

+++ Situation von Upamecano +++ Kompany: "Ich mache nicht gerne Zeitdruck bei den Jungs, die in Reha sind. Jeder Schritt muss natürlich stimmen und gut laufen. Wenn das der Fall ist, hoffe ich, dass Upa in dieser Saison noch zurückkehrt."

+++ Kompany zu Min-jae Kim +++ "Ich habt schon oft gesagt, wie wichtig es ist, niemanden zu isolieren. Das werde ich auch jetzt nicht machen. Wir stehen immer zusammen. Wenn jemand eine schlechte Leistung zeigt, sprechen wir das immer an - in der Gruppe oder individuell. Aber um dieses Umfeld zu schaffen, musst du es nach außen verteidigen. Wir tun alles, um uns intern zu verbessern. Jeder Spieler war in dieser Saison schon im Fokus von Hype und Drama. Ich beschäftige mich nicht mit Hype und Drama. Wenn ein Spieler nicht die Qualität hat, dann spielt er ohnehin nicht für Bayern. Wenn er die Qualität hat, dann müssen wir den Spieler unterstützen und ihm den Glauben zeigen. Und weiter: Manchmal hat man einen Spieler, der die Leistung nicht bringt. Serge Gnabry zum Beispiel war in der ersten Phase der Saison unser vielleicht bester Spieler, dann hatte er Verletzungspech. Jetzt ist er wieder voll da. Man muss die Spieler auch unterstützen, wenn es nicht gut läuft. Am Ende einer Saison müssen wir mit jedem einzelnen Spieler ehrliche Gespräche haben. Jetzt in diesem Moment gibt es nur Vollgas und Konzentration auf unsere eigenen Leistungen."

+++ Wie geht der FCB das Heidenheim-Spiel an? +++ Kompany: "Sie sind mutig, machen ein gutes Pressing nach vorne. Sie nehmen ein gewisses Risiko, damit sie die Ergebnisse holen. Es ist eine Mannschaft, die kämpft. Wir haben auch Bock zu kämpfen morgen. Wie es der Verein gemacht hat, ist hervorragend. Sie haben in Ruhe sehr, sehr viel gute Arbeit gemacht über lange Zeit. Ich glaube, dass sie sich in Heidenheim wahrscheinlich schon an den ein oder anderen Erfolg gewöhnt haben."

+++ Kompany zur Situation von Manuel Neuer +++ "Er war mit der Mannschaft in Mailand, das war super für uns. Eine Wadenverletzung ist immer sensibel. Wenn er wieder voll mit der Mannschaft mittrainiert, könnt ihr das sehen von draußen und dann werden wir das berichten. Aber das ist aktuell noch nicht der Fall."

+++ Kompany zur Stimmung von Harry Kane +++ "Wenn einer vollmotiviert ist, dann ist das Harry Kane. Ich glaube nicht, dass er Müdigkeit spürt. Natürlich ist das erste Spiel nach dem Spiel anders. Aber er weiß, wie wichtig und schön die nächsten Wochen sein können. Das ist das, was jetzt überwiegt."

+++ Freund und Kompany zu Joao Palhinha +++ Freund: "Er ist nicht richtig in einen Rhythmus gekommen - auch durch Verletzungen. Es ist das erste Jahr, in dem er in einem so großen Verein spielt. Er ist ein richtiger Profi, ein super Charakter und ein Top-Junge. Es ist nicht unser Plan, dass wir ihn im Sommer abgeben." Kompany: "Er hat gegen Augsburg 90 Minuten durchgespielt und hat es gut gemacht. Es ist immer eine Balance. Jetzt ist er bereit, der Mannschaft zu helfen, wenn sein Moment kommt. In seinen Momenten wird er hoffentlich noch ganz oft zeigen, wie gut er ist."

+++ Ist ein weiterer Mittelstürmer notwendig? +++ Freund: "Wir haben viele Spieler, die Tore erzielen können. Man kann über die Details sprechen. Wenn wir ausscheiden, dann hat sowieso jeder recht. Wenn man unserer Chancen sieht und wie viele Tore wir erzielt haben, dann gab es nicht allzu viele solche Saisons. Wir sind in der Offensive richtig gut aufgestellt."

+++ Freund zu Besserwisser in den Medien +++ "Im Fußball ist das so. Am Ende zählen die Ergebnis und alle erwarten vom FC Bayern nur Titel. Es wird viel gesprochen, spekuliert und berichtet. Das gehört dazu. Wichtig ist, wie wir intern damit umgehen und weiterarbeiten. Dann werden auch die Titel kommen."

+++ CL-Aus für Freund ein Startpunkt für eine neue Entwicklung? +++ "Wir werden sehen, ob es ein Startpunkt werden kann. Es war natürlich bitter, weil unser großer Traum zerplatzt ist. Man hat gesehen, dass alle eine große Enttäuschung hatten. Aber die Voraussetzungen waren auch nicht einfach in diesen Spielen. Ich glaube nicht, dass sich die Mannschaft runterziehen lässt. Es gibt zwei Aspekte: Die Leistungen, die waren in den letzten Wochen ok. Dann gibt es das, was rausgekommen ist. Die Mannschaft ist auf jedem guten Weg, das spüren sie auch."

+++ Noch mehr Druck für Kompany? +++ "Es ist nicht weniger oder mehr Druck. Das ist eine gute Konstante bei Bayern. Man hat einen gesunden Druck. Du musst es auch genießen und damit umgehen können. Das gehört dazu. Was für mich wichtig ist, sind die nächsten 90 Minuten gegen Heidenheim, aber auch, was das bringt, nicht nur für die Meisterschaft, sondern auch für die Klub-WM danach. Man muss erstmal dieses Bundesliga-Ziel holen. Und dann geht es weiter."

+++ Kein Bundesliga-Fazit von Kompany +++ "Wir sind in einer guten Ausgangslage, ich will aber nur über das Spiel gegen Heidenheim reden. Hoffentlich bekommen wir die Frage nach der Meisterschaft. Aber im Moment will ich hoffentlich die nächsten fünf Spiele gewinnen - aber erstmal nur gegen Heidenheim."

+++ Kompany bleibt immer motiviert +++ "In diesem Moment ist alles sehr pragmatisch. Wir wollen alles nutzen, was wir nutzen können, damit wir besser sind im nächsten Spiel. Die Vergangenheit verändern kannst du nicht. Die nächsten Spiele können wir zeigen, wie gut wir sind und was wir vorhaben. Ich bin von Natur aus sehr, sehr motiviert und hungrig. Ich brauche nicht viel, damit ich am nächsten Tag wieder mit voller Energie einsteige."

+++ Kompany über die Verarbeitung des CL-Aus +++ "Eigentlich ist das nicht schwer, das ist unser Job. Es ist besser, dass wir schnell wieder spielen. Unsere Priorität ist, was wir in den nächsten 90 Minuten gegen Heidenheim machen. Du kannst morgen über Leistung auf dem Platz kommunizieren."