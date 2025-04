Ousmane Dembele stößt die Tür zum Champions-League-Finale für Paris Saint-Germain weit auf. Die Franzosen gewinnen dank des Ex-Dortmunders das Hinspiel bei Arsenal.

Paris Saint-Germain hat dank Ousmane Dembele das Tor zum Champions-League-Endspiel in München weit aufgestoßen. Der französische Serienmeister gewann das Halbfinal-Hinspiel bei Real-Bezwinger FC Arsenal nach einer Energieleistung mit 1:0 (1:0) und darf weiter vom erstmaligen Gewinn des seit Jahren ersehnten Henkelpotts träumen.

Ein Blitztor des Ex-Dortmunders Dembele (4.) brachte Paris früh in Führung, danach verteidigten die Gäste den Vorsprung mit Glück und Geschick. Dem seit 2011 üppig aus Katar unterstützten Klub winkt damit das zweite Königsklassen-Finale seiner Geschichte, 2020 hatte es eine Niederlage gegen Bayern München gegeben.

Das Rückspiel steigt am 7. Mai in Paris, im Finale am 31. Mai wartet entweder der FC Barcelona oder Inter Mailand. Auch Arsenal hat die wichtigste Trophäe der europäischen Klubfußballs noch nie gewonnen.