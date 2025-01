FC Bayern: Stanisic und Neuer wieder im Training

Mit den Rückkehrern Manuel Neuer, Kingsley Coman, Josip Stanisic und Serge Gnabry ist der FC Bayern ins neue Jahr gestartet. Trainer Vincent Kompany konnte die vier Profis am Donnerstagnachmittag bei der Auftakteinheit des deutschen Rekordmeisters nach zum Teil langen Verletzungspausen erstmals wieder im Teamtraining begrüßen.

Stanisic war wegen eines Außenbandrisses im Knie schon seit August ausgefallen. Kapitän Neuer (Rippenbruch), Coman (Muskelfaserriss) und Gnabry (Kniebeschwerden) hatten zum Ende des Jahres beim Tabellenführer gefehlt.

Zudem kann Kompany auf ein baldiges Comeback seiner Langzeitverletzten Joao Palhinha (Muskelbündelriss) und Hiroki Ito (Mittelfußbruch) hoffen. Beide trainierten am Donnerstag individuell. Sacha Boey fehlte weiterhin wegen seiner vor Weihnachten erlittenen Bänderverletzung im linken Sprunggelenk.

Am Freitag (10.30 Uhr) steht an der Säbener Straße ein öffentliches Training der Münchner an. Am 6. Januar (18.00 Uhr) bestreitet der FC Bayern sein einziges Testspiel bei Red Bull Salzburg. Nach dem Bundesligastart bei Borussia Mönchengladbach (11.1.) folgt ein Hammer-Programm im Januar mit fünf weiteren Pflichtspielen innerhalb von 18 Tagen, zwei davon noch in der Ligaphase der Champions League bei Feyenoord Rotterdam und gegen Slovan Bratislava.