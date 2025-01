FC Bayern: Stanisic vor Comeback

Bayern München kann im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) voraussichtlich wieder auf Josip Stanisic zurückgreifen. "Ich gehe davon aus, dass wir ihn zurück im Kader haben, das ist sehr positiv für uns. Aber er gehört zu den Jungs, die keine Vorbereitung hatten, er braucht Geduld", sagte Trainer Vincent Kompany am Freitag.

Stanisic war in der vergangenen Saison an Double-Gewinner Bayer Leverkusen verliehen und hat seit seiner Rückkehr nur in der ersten Pokal-Runde beim Zweitligisten SSV Ulm (4:0) gespielt. Seitdem war der 24 Jahre alte Rechtsverteidiger wegen eines Außenbandrisses im rechten Knie und zuletzt wegen einer Zerrung ausgefallen.

Gegen Wolfsburg wollen die Bayern die längste Serie der Bundesliga-Geschichte fortsetzen: In 27 Gastspielen in München hat der VfL noch keinen Sieg geholt (zwei Unentschieden). Doch Trainer Kompany warnte. Sein Kollege Ralph Hasenhüttl "bringt immer wieder Intensität in seine Mannschaft, er ist körperlich stark - und seine Mannschaft auch", sagte er.

Doch auch sein Team lobte er. "Was wir sehen ist, dass der Hunger da ist und die Jungs immer wieder bereit sind, besser zu werden. Das will ich behalten", sagte Kompany.