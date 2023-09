FC Bayern: Topspiel mit Kimmich - Musiala im Kader

Anzeige

Bayern München kann im Bundesliga-Spitzenspiel am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) gegen Bayer Leverkusen auf Vize-Kapitän Joshua Kimmich bauen. Kimmich hatte wegen muskulärer Probleme auf das Länderspiel gegen Frankreich (2:1) am Dienstag verzichten müssen, Trainer Thomas Tuchel äußerte am Donnerstag deshalb Zweifel. Kimmich spielt mit Leon Goretzka auf der Doppelsechs, Konrad Laimer rutscht auf die Rechtsverteidiger-Position.

Kurzfristig fehlt den Münchnern dagegen Kingsley Coman wegen muskulärer Probleme. Jamal Musiala kehrt wieder in den Kader des Rekordmeisters zurück. Der Jungstar war zuletzt wegen eines Muskelfaserrisses ausgefallen.