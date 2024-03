FC Bayern: Uli Hoeneß bestätigt Interesse an Xabi Alonso und erklärt Verzicht auf Sebastian Hoeneß

Dabei bestätigte in Hoeneß erstmals ein Bayern-Funktionär öffentlich das konkrete Interesse an einer Verpflichtung von Xabi Alonso, der der Wunschkandidat für die Nachfolge von Thomas Tuchel ist.

Generell seien neben Alonso aber auch die Alternativen schwer zu bekommen, ergänzte der FCB-Aufsichtsrat: "Es gibt ja kaum einen Trainer, der in Frage kommt, der jetzt gerade frei ist. Sondern das sind halt Trainer, die irgendwo unter Vertrag stehen und möglicherweise großen Erfolg haben. Da ist es nicht so einfach, denen zu sagen, dass der FC Bayern das Maß aller Dinge ist."

"Sebastian hat eine Leistung erbracht, die ich kaum für möglich gehalten hätte. Dass der ein großartiger Trainer ist, habe ich immer gewusst und habe ich auch gesehen bei uns in der zweiten Mannschaft. Auch in Hoffenheim hat er ziemlich gut trainiert und gut gearbeitet, aber dass er in seinem jungen Alter mit einer relativ billigen, also kostengünstigen Mannschaft in Stuttgart einen Fußball spielt, der einfach begeistert."

Sein Neffe Sebastian Hoeneß steht spätestens seit seiner Vertragsverlängerung beim VfB Stuttgart nicht mehr auf der Liste – was aber vor allem an seinem Namen liege.

"Aber daraus kann man auch wieder Kraft schöpfen, denn wenn man zehnmal oder elfmal Deutscher Meister wird, dann ist die Meisterschaft schon selbstverständlich. Wenn wir dieses Jahr nicht Deutscher Meister werden, was glauben Sie, wie heiß unsere Jungs am 1. Juli sind, um es nächstes Jahr wieder allen zu zeigen."

"Ich respektiere andere Vereine, wo super gearbeitet wird. Und eines müssen wir einfach zugeben: In Leverkusen und Stuttgart vor allen Dingen, da wird in diesem Jahr hervorragend gearbeitet und die spielen teilweise einen schöneren Fußball als wir und das müssen wir akzeptieren", sagte er.

Hoeneß: Statt Meisterschaft auf Champions League setzen

Für ihn sei die aktuelle Spielzeit aber trotz aller Probleme noch lange nicht gelaufen, im Gegenteil. "Die Saison fängt gerade erst an", meinte Hoeneß.

"Wenn man schon nicht deutscher Meister wird und die Chance hat, in der Champions League vielleicht ins Endspiel zu kommen, das wäre das Höchste. Wenn wir nochmal in einem Jahr hier sitzen und hätten die Champions League gewonnen, dann würde ich sagen: Das ist ja eine Bombe, dass man in einem schwierigen Jahr, in dem vieles nicht läuft, dann noch diesen Titel gewinnt."

Daher müsse man nun "in der Bundesliga den zweiten Platz auf jeden Fall verteidigen und dann den Fokus auf das Spiel gegen Arsenal legen".

Zuversicht macht ihm die Leistungssteigerung des Teams in den vergangenen drei siegreichen Spielen, was zuvor über Wochen nicht der Fall gewesen sei: "Seit Weihnachten haben wir viele Spiele sehr schwach gespielt, in Leverkusen hatten wir 90 Minuten kaum eine Torchance. Das sind Dinge, die ich vom FC Bayern nicht gewohnt bin."