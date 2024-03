FC Bayern München: Max Eberl deutet Überraschung bei Tuchel-Nachfolger an

Anzeige

Die Trainersuche beim FC Bayern München läuft auf Hochtouren. Nun gibt Max Eberl einen Einblick in die Suche - und deutet eine mögliche Überraschung beim Rekordmeister an.

Der FC Bayern München will sich bei der Trainersuche nicht auf bekannte Namen beschränken. "Es ist unsere Pflicht, alles einmal zu durchdenken", sagte Sportvorstand Max Eberl der "Sport Bild": "Auf der Liste tauchen auch ungewöhnliche Ideen auf." Zu den möglichen Nachfolgern von Thomas Tuchel, der am Saisonende gehen muss, sollen laut Eberl auch Trainer gehören, die in der Berichterstattung bisher keine Rolle gespielt hätten.

Einen bekannten Namen musste Eberl, der in die Tuchel-Entscheidung nicht involviert war, jedoch schon wieder von der Liste nehmen. "Sebastian (Hoeneß, d. Red.) macht es in Stuttgart herausragend. Mit der Verlängerung ist das Thema jetzt gestrichen", sagte Eberl. Auch der frühere Edel-Joker Jupp Heynckes stehe nicht mehr zur Verfügung, sagte der langjährige Gladbach-Manager.

Damit bestätigte er auch indirekt, dass die Bayern über den Neffen des Vereinspatron Uli zumindest nachgedacht haben.