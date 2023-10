Anzeige Kurz vor dem Champions-League-Duell mit Galatasaray in Istanbul bangt Thomas Tuchel um den nächsten Spieler. Leon Goretzka droht eine Zwangspause. Aus Mainz berichtet Stefan Kumberger Kommt jetzt wieder der große Personal-Engpass beim FC Bayern? Leon Goretzka (ein Tor, eine Torvorlage) musste den Sieg beim FSV Mainz 05 (3:1) teuer bezahlen. Nach einem Zweikampf mit Ludovic Ajorque verletzt sich der 28-Jährige an der linken Hand. Zwar konnte er nach einer längeren Behandlung weiterspielen, doch neun Minuten später musste Goretzka vom Platz. Der Verdacht: Die Hand könnte gebrochen sein. Gesichert ist, dass nicht nur – wie zunächst vermutet – ein einzelner Finger betroffen ist. Ein Einsatz von Goretzka, der ohnehin an Knöchelproblemen laboriet, in Istanbul ist damit in Gefahr geraten. Und wieder steht Thomas Tuchel vor einem großen Personalproblem. Der Bayern-Trainer muss aktuell auf zahlreiche Stars verzichten – gleichzeitig sind die spielfähigen Profis nicht in bester körperlicher Verfassung. "Wir haben nicht viele Möglichkeiten", erklärte er nach dem Spiel. "Daher hoffen, wir dass die Handverletzung bei Leon nicht so schlimm ist."

Zudem fehlen die angeschlagenen Dayot Upamecano und Noussair Mazraoui sowie Serge Gnabry (Unterarm-Bruch), Raphael Guerrerio (Muskelfaserriss) sowie Youngster Tarek Buchmann (Muskelbündelriss). "Wir kommen aus der Länderspielpause. Wir haben Spieler, die aus Korea oder Amerika kommen. Die laufen hier alle mit Jetlag auf oder hatten Verletzungen. Matthijs [de Ligt] kommt nach einer Verletzung rein, Josh [Kimmich] muss nach einer Grippe hier spielen. Das hat uns schon Körner gekostet", sagte Tuchel nach der Partie zu ran.

Sarr einziger fitter Rechtsverteidiger Entsprechend groß sind die Probleme in der Abwehr und im Mittelfeld. Aktuell stehen nur zwei Innenverteidiger zur Verfügung, ohne Goretzka in Kimmich und Konrad Laimer nur zwei defensive Mittelfeldspieler und kein gelernter Rechtsverteidiger außer dem Dauerreservisten Bouna Sarr. Bei Mazraoui, der in Mainz aufgrund von muskulären Beschwerden gefehlt hatte, sei die "Tendenz eher nein, aber es gibt Resthoffnung", sagte Tuchel. Gerade deshalb bewerte er den Sieg in Mainz "extrem hoch". Zudem habe er seine Erwartungen an die Mannschaft relativiert. Tuchel gestattet seinen Stars aufgrund der Situation die ein oder andere Schwäche, doch rein sportlich kann sich der FC Bayern eigentlich kein Nachlassen erlauben. In der Bundesliga hat man den Platz an der Sonne noch nicht erklommen, in der Champions League wartet mit Galatasaray ein dicker Brocken. Zumal die türkischen Fans ein weiterer Faktor sind, der gegen die Münchner spricht.

FC Bayern gewinnt in Mainz: Die Noten

Der FC Bayern München reagiert auf die Siege der direkten Konkurrenz und bleibt durch das 3:1 (2:1) in Mainz auf Tuchfühlung zur Tabellenspitze. ran hat die Noten der Bayern-Spieler. © 2023 Getty Images Sven Ulreich

Zeigt in der 13. Minute beim Kopfball von Lee seine ganze Klasse und lenkt den Ball noch an den Pfosten. Auch ansonsten ein richtig guter Rückhalt – besonders in den starken Phasen der 05er. ran-Note: 2 © Beautiful Sports Konrad Laimer

Bissig und zweikampfstark. Offensiv mit zu wenigen Akzenten. Läuft beim ersten Gegentreffer in die völlig falsche Richtung. Fühlt sich nach Goretzkas Auswechslung in der Mittelfeldzentrale wieder etwas wohler. ran-Note: 3 © Beautiful Sports Matthijs de Ligt

Wirkt – genau wie Kim – gerade in der ersten Mainzer Drangphase nicht immer sattelfest. Fängt sich im Laufe des Spiels, es wird aber deutlich, dass er nicht eingespielt ist. ran-Note: 2 © eu-images Kim Min-jae

Überlässt die Spieleröffnung größtenteils de Ligt und Kimmich. Deckt seine Gegenspieler manchmal "auf Sicht" und bietet damit unnötig Raum. Irrt bei der Mainzer Großchance in der 57. Minute irgendwo im Mittelfeld umher und ist beim Pfostentreffer der Hausherren kurz vor Schluss nicht in der Lage, seinen Gegner ausreichend zu stören. ran-Note: 5 © MIS Alphonso Davies

Sucht immer wieder den Weg in die Tiefe, geht in der Defensive aber zu zaghaft vor. Lässt offensiv die Genauigkeit vermissen. Wieder mal kein echter Faktor im Spiel der Bayern. ran-Note: 4 © Beautiful Sports Joshua Kimmich

Setzt in der 8. Minute mit seinem Fernschuss das erste Münchner Ausrufezeichen. Dirigiert seine Leute gut, kann aber gerade in der Offensive nur wenig bewirken. Ausnahme bleibt sein harmloser Schuss in Minute 53. ran-Note: 3 © Eibner Leon Goretzka

Legt einen schwierigen Ball per Kopf auf Kane, der zum 2:0 trifft. Darf als Achter spielen, hat die Rolle aber bereits besser ausgefüllt. Gelingt trotzdem in einer Mainzer Drangphase das wichtige dritte Tor. Wird in der 74. Minute ausgewechselt. ran-Note: 2 © Passion2Press Kingsley Coman

Leistet bei seinem Treffer zum 1:0 echte Maßarbeit. Danach wieder das alte Muster: zu schwach im Abschluss. Leitet mit seiner braven Zweikampfführung das erste Mainzer Tor ein. Viel Licht, viel Schatten. ran-Note: 3 © Chai v.d. Laage Jamal Musiala

Wieder einmal Aktivposten bei den Bayern. Verliert sich aber gerade im letzten Drittel zu oft im "Klein-Klein". Hätte deutlich gefährlicher agieren können, bereitet aber das 3:1 vor. ran-Note: 3 © MIS Leroy Sane

Unterstreicht seine starken Leistungen in den letzten Wochen, hat diesmal aber nicht die Dominanz und Raffinesse wie vor der Länderspielpause. Wirkt ungewohnt hektisch. ran-Note: 3 © 2023 Getty Images Harry Kane

Hat in den ersten 15 Minuten gleich mehrere Mainzer auf den Füßen stehen, bleibt beim Treffer zum 2:0 trotzdem eiskalt. Rackert in der Folge, ist sich für keinen Zweikampf zu schade. Findet aber oft keine Abnehmer für seine Pässe und wird arg allein gelassen. ran-Note: 2 © Eibner Bouna Sarr

Ist beim FC Bayern grundsätzlich so sehr außenvor, dass jede Einwechslung eine Nachricht wert ist. Kommt in der 74. Minute für Goretzka. Bleibt aber ohne Einfluss. ran-Note: keine Bewertung © Beautiful Sports Mathys Tel

Kommt in der 77. Minute für Sane. ran-Note: keine Bewertung © Beautiful Sports Eric Maxim Choupo-Moting

Kommt in der 77. Minute für Musiala. ran-Note: keine Bewertung © Ulrich Wagner Thomas Müller

Kommt wenige Minuten vor dem Ende für Coman ins Spiel. Kassiert erstaunlich viele Pfiffe der Mainzer Fans. ran-Note: keine Bewertung © MIS