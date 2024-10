Der FC Bayern gewinnt den Süd-Gipfel gegen Vize-Meister VfB Stuttgart souverän mit 4:0 (0:0) – vor allem dank Matchwinner Harry Kane. ran zeigt die Noten und die Einzelkritik beider Teams. Von Martin Volkmar und Christoph Gailer Nach einer deutlichen Leistungssteigerung nach der Pause hat der FC Bayern München am Samstagabend einen 4:0 (0:0)-Sieg gegen den Vizemeister VfB Stuttgart eingefahren. Mann des Spiels war mal wieder Harry Kane, der Engländer traf gegen die Schwaben gleich drei Mal, sogar als lupenreinem Hattrick. ran zeigt die Noten und Einzelkritiken zum Spiel zwischen dem FC Bayern und dem VfB Stuttgart.

Manuel Neuer (FC Bayern München) Der Kapitän ist deutlich mehr gefordert als in den meisten anderen Heimspielen, weil sich die Stuttgarter nicht verstecken. Muss aber letztlich keinen gefährlichen Ball entschärfen, weil vom VfB nach der Pause fast nichts mehr kommt. ran-Note: 3

Raphael Guerreiro (FC Bayern München) Der Portugiese erhält erneut rechts hinten den Vorzug und agiert mit Licht und Schatten. Hat die Möglichkeit zum 1:0, als er freistehend mit schwachem Abschluss an Nübel scheitert (11.), und Kanes Kopfballchance vorbereitet. Aber auch mit einigen unnötigen Fehlpässen. Nach 68 Minuten gegen Laimer ausgetauscht. ran-Note: 3

Dayot Upamecano (FC Bayern München) Der angeschlagene Franzose wird rechtzeitig fit und zeigt eine stabile Vorstellung in der Abwehrzentrale. Immer zur Stelle, wenn es gefährlich werden könnte. ran-Note: 2

Min-Jae Kim (FC Bayern München) Auch der Koreaner zeigt eine ordentliche Vorstellung, sodass die gegnerische Doppelspitze mit Undav und Demirovic kaum einmal für Gefahr sorgen kann. ran-Note: 3

Alphonso Davies (FC Bayern München) Der Kanadier hat links immer wieder viel Platz nach vorne und leitet die erste Chance durch Gnabry ein. Leistet sich aber auch immer wieder Ballverluste. Einen davon bestraft Undav beinahe, schießt aber vorbei (4.). Pech für den Kanadier, dass sein Distanzschuss noch übers Tor abgefälscht wird (26.). ran-Note: 3

Joshua Kimmich (FC Bayern München) 400. Pflichtspiel für den FC Bayern. Wie immer mit großer Laufleistung und sehr viel Ballbesitz als Antreiber vor der Abwehr, der fast alle Offensivaktionen einleitet. Gibt zudem mit einem Kurzpass auf Kane die Vorlage zum 1:0. ran-Note: 3

Aleksandar Pavlovic (FC Bayern München) Der Nationalspieler ist der große Pechvogel des Abends. Fällt schon nach fünf Minuten nach einem Luftzweikampf mit Rieder so unglücklich auf die rechte Schulter, dass er verletzt aausgewechselt werden muss. Für ihn kommt Palhinha. ran-Note: Ohne Bewertung

Serge Gnabry (FC Bayern München) Der Nationalspieler nimmt sich zwar immer wieder Schaffenspausen, ist aber auch an zahlreichen gelungenen Angriffen beteiligt. Muss allerdings schon nach drei Minuten die Führung erzielen, schießt jedoch aus kurzer Entfernung vorbei. Geht nach 68 Minuten für Coman vom Platz. ran-Note: 3

Thomas Müller (FC Bayern München) Der Routinier darf nach dem Ausfall von Jamal Musiala in der Startelf ran. Wie immer sehr engagiert und viel unterwegs. Legt per Hacke das 2:0 von Kane auf und bereitet auch das 4:0 von Coman vor. ran-Note: 2

© IMAGO/Eibner

Michael Olise (FC Bayern München) Der Franzose treibt das Bayern-Spiel mit Guerrero und Müller immer wieder über rechts an, aber insgesamt gelingt ihm in der ersten Halbzeit wenig. Beste Aktion dann kurz nach der Pause, als er Kanes Großchance einleitet. Macht nach 68 Minuten Platz für Sane. ran-Note: 3

Harry Kane (FC Bayern München) Zunächst sieht es danach aus, als würde sich die Torlos-Serie des Stürmerstars verlängern. Ist meist gut markiert und köpft bei seiner besten Chance im ersten Abschnitt übers Tor. Schnappt sich dann nach 57 Minuten 25 Meter vor dem Tor den Ball und zielt exakt ins linke untere Eck zum 1:0, stochert nur drei Minuten später den Ball zum 2:0 über die Linie und erzielt nach 80 Metern mit dem 3:0 einen lupenreinen Hattrick. Achter Treffer im siebten Bundesligaspiel für den Matchwinner, der sogar noch weitere Topchancen vergibt (51., 59., 67., 77.). ran-Note: 1

Joao Palhinha (FC Bayern München) Der Neuzugang aus Portugal ist zu Beginn wieder nur zweite Wahl, kommt dann aber schon nach acht Minuten für den verletzten Pavlovic zum Einsatz. Macht seine Sache im defensiven Mittelfeld ordentlich und trifft sogar fast zum 2:0, sein Schuss wird aber gerade noch abgeblockt (59.). ran-Note: 3

Kingsley Coman (FC Bayern München) Der Franzose kommt nach 76 Minuten für Gnabry und geht auf die linke Seite. Wirkt etwas übermotiviert, schießt aus guter Position weit übers Tor – und trifft dann doch noch zum 4:0 (89.). ran-Note: Ohne Bewertung

Leroy Sane (FC Bayern München) Der Offensivspieler wird ebenfalls nach 68 Minuten für Olise eingewechselt und hat rechts vorne viel Platz. Leitet Laimers Großchance ein. ran-Note: Ohne Bewertung

Konrad Laimer (FC Bayern München) 50. Pflichtspiel für den Österreicher, der nach 68 Minuten Guerreiro rechts hinten ersetzt, für Bayern. Hat hinten nichts zu tun und geht daher mit nach vorne, wo er freistehend an Nübel scheitert (76.). ran-Note: Ohne Bewertung

Leon Goretzka (FC Bayern München) Der Ex-Nationalspieler kommt nach 82 Minuten für Upamecano und agiert in der Schlussphase als Innenverteidiger. ran-Note: Ohne Bewertung

Alexander Nübel (VfB Stuttgart) Beim Gastspiel bei Stammverein Bayern München hat Stuttgarts Keeper zunächst nicht ganz so viel tun, wie vielleicht befürchtet. Nach einem frühen Guerreiro-Abschluss, den Alexander Nübel im Nachfassen sichert, muss er erst in der 43. Minute wieder ernsthaft ran. Bei seiner Klärung vor dem Strafraum wirkt er etwas wackelig. Beim späteren Gegentor durch den Distanzschuss von Kane kommt Nübel zwar noch mit den Fingerspitzen dran, kann den Einschlag aber nicht mehr verhindern – da sieht er nicht optimal aus. In weiterer Folge rettet er bei einer Doppelchance nach etwa einer Stunde richtig gut, bevor er bei den weiteren Gegentreffern aus kurzer Distanz völlig ohne Chance ist. ran-Note: 4

Josha Vagnoman (VfB Stuttgart) Stuttgarts Rechtsverteidiger ist an beiden Enden des Spielfeldes auffällig – nicht wirklich positiv. Vor allem mit dem Tempo seines Gegenspielers Davies hat Josha Vagnoman immer wieder Probleme, sieht bei Laufduellen teilweise chancenlos aus. Zudem lässt er sich im ersten Durchgang ein Mal von Olise im Zweikampf eiskalt austanzen. Nach dem Seitenwechsel ist Vagnoman dann offensiv auffällig, hat in der 54. Minute die bis dahin größte VfB-Chance. Mit der Innenseite setzt er das Leder über das Tor. ran-Note: 5

© IMAGO/HMB-Media

Anthony Rouault (VfB Stuttgart) Der Defensivmann macht lange Zeit ein ordentliches Spiel in der Allianz Arena, vor dem zweiten Gegentor aber kommt Anthony Rouault nicht richtig in den Zweikampf mit dem Torschützen Kane. Danach fehlt jedoch auch ihm der Zugriff gegen immer stärker werdende Münchner. ran-Note: 4

Julian Chabot (VfB Stuttgart) Der VfB-Abwehrchef startet mit einer Schrecksekunde ins Spiel, als er sich schon nach wenigen Minuten verschätzt und so eine erste Topchance der Gastgeber ermöglicht. Danach stabilisiert sich Jeff Chabot aber und haut seinen Körper immer wieder rettend in Abschlüsse der Münchner. Mit zunehmendem Druck des Rekordmeisters kann aber auch er die Defensive der Schwaben nicht mehr zusammenhalten. Vor dem 0:3 blockt er einen Distanzschuss unglücklich und legt so unfreiwillig für Kanes Abstaubertor auf. ran-Note: 4

Ramon Hendriks (VfB Stuttgart) Der Neuzugang rückt beim Topspiel in München statt Nationalspieler Mittelstädt in die Startformation. Zunächst macht Ramon Hendriks seine Sache gegen Olise und den oft nachrückenden Guerreiro recht gut, klärt einige Male durch guten Körpereinsatz. Für Entlastung kann der Linksverteidiger aber über seine Seite zu keinem Zeitpunkt des Spiels sorgen. Gut 25 Minuten vor dem Ende wird er ausgewechselt. ran-Note: 4

Atakan Karazor (VfB Stuttgart) Stuttgarts Kapitän hat auf der Doppelsechs vor allem in der ersten Halbzeit doch seinen Anteil, an einer gewissen Stabilität der Schwaben im Zentrum. Diese bröckelt aber nach dem Wiederbeginn, als die Münchner den Druck erhöhen. Zu diesem Zeitpunkt hat dann auch Atakan Karazor immer mehr Probleme, sich den Bayern-Angriffen erfolgreich zur Wehr zu setzen. ran-Note: 4

Angelo Stiller (VfB Stuttgart) In seiner Geburtsstadt und im Duell mit seinem Ex-Klub FC Bayern bereitet Angelo Stiller schon früh im Spiel die erste VfB-Chance durch Undav nach Ballgewinn und starkem Pass in die Tiefe vor. Zudem ist der Nationalspieler auch in der Defensive immer wieder rettend zur Stelle, zumindest in der ersten Halbzeit. Nach dem Seitenwechsel verliert er, wie auch Nebenmann Karazor, immer öfter den Zugriff in der Mittelfeldzentrale, so gerät die Defensive der Schwaben häufig unter Druck. ran-Note: 3

Fabian Rieder (VfB Stuttgart) Im Spitzenspiel bei den Münchner bekommt der Schweizer Nationalspieler eine Bewährungschance in der Startelf – und kann diese nur bedingt nutzen. Zu selten hat Fabian Rieder den Ball am Fuß, kann so seine Stärke im Dribbling kaum zur Geltung bringen. Gegen den Ball unterstützt er seinen Hintermann Vagnoman nicht immer optimal, sodass dieser in den Duellen mit Davies und Gnabry oftmals schlecht aussieht. ran-Note: 5

Deniz Undav (VfB Stuttgart) Der Nationalspieler, der zuletzt gegen die Niederländer angeschlagen passen musste, ist rechtzeitig zum Spiel in München fit und steht direkt in der Startelf. In der vierten Minute hat Deniz Undav auch gleich eine erste Stuttgarter Chance, vergibt diese aber. Danach taucht er etwas unter, weil auch die Münchner immer stärker werden und er so nicht mehr viele Bälle bekommt. Rund eine Viertelstunde vor dem Ende nimmt Trainer Hoeneß Undav dann nach dessen Gelber Karte vom Feld. ran-Note: 4

Jamie Leweling (VfB Stuttgart) Stuttgarts Neu-Nationalspieler kann den Schwung vom DFB-Team nur bedingt mitnehmen. Als linker Flügelspieler hat er in München gegen Guerreiro oft das Nachsehen, kann sich so kaum in Szene setzen, nicht sein Tempodribbling in die Waagschale werfen. Auch er wird nach eher durchwachsener Vorstellung schon gut eine Viertelstunde vor dem Ende beim Stand von 0:2 aus VfB-Sicht ausgewechselt. ran-Note: 4

Ermin Demirovic (VfB Stuttgart) In München rückt der bosnische Nationalspieler wieder in die Stuttgarter Startformation und er muss erwartungsgemäß sehr viel gegen den Ball arbeiten. Seinen ersten Abschluss hat Ermin Demirovic erst in der 54. Minute, dieser wird aber abgeblockt. Für den Stürmer ist schon gut 25 Minuten vor dem Spielende nach insgesamt unauffälliger Leistung Feierabend. ran-Note: 4

© IMAGO/Michael Weber

Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart) Der Nationalspieler kommt in der 65. Minute für Hendriks ins Spiel, zu diesem Zeitpunkt liegt Stuttgart bereits mit 0:2 zurück. Er macht seinen Job auf der linken Defensivseite nach seiner Einwechslung solide, ohne allerdings für große Highlights zur sorgen. ran-Note: 3

Enzo Millot (VfB Stuttgart) Auch der Franzose darf ab der 65. Minute mitwirken, hat aber keinen wirklichen Einfluss mehr auf das Spiel, das zu diesem Zeitpunkt schon verloren ist. ran-Note: 4

El Bilal Toure (VfB Stuttgart) Der Stürmer kommt in der 74. Minute für Undav ins Spiel. ran-Note: ohne Bewertung

Nick Woltemade (VfB Stuttgart) Der Neuzugang aus Bremen wird in der 74. Minute für Leweling eingewechselt. ran-Note: ohne Bewertung