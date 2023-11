Dreesen kann der Situation, dass Tuchel durch die ausgebliebenen Verstärkungen mit seinem zur Verfügung stehenden Kader kreativ werden muss, aber durchaus etwas Positives abgewinnen: "Wenn wir uns mal zurückerinnern an Louis van Gaal: Da sind junge Talente rausgekommen. Den Bogen sollte man also genau von da aus spannen – Thomas und ich tauschen uns in einem wirklich guten Miteinander aus, wir haben eine stabile Vertrauensbasis."

Und weiter: "Wir haben im Moment in der Abwehr eine Sondersituation, die nicht vorhersehbar war. Natürlich stößt der Kader im Falle von Verletzungen an gewisse Grenzen. Aber solche Situationen sind gemacht für die jungen Talente. Erinnern wir uns an Alphonso Davies, der David Alaba auf links ersetzte! Erinnern wir uns an Jamal Musiala, der reinkam, als Philippe Coutinho, Thiago und Serge Gnabry verletzt waren! Jetzt bekommen Frans Krätzig und Aleksandar Pavlovic ihre Chancen, und das sind auch die Geschichten, die wir als Klub schreiben wollen."

Erst kürzlich debütierte der 19-jährige defensive Mittelfeldspieler Pavlovic im Bundesligaspiel gegen SV Darmstadt 98 und konnte im Spitzenspiel gegen den BVB nach Einwechslung einen Treffer vorbereiten. Im Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim (ab 15:30 Uhr im Liveticker) soll der Youngster wohl sein Startelfdebüt feiern.