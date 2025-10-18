Am Samstagabend trafen sich der FC Bayern und Borussia Dortmund zum "German Clasico". Die Münchner entschieden den Klassiker mit 2:1 (1:0) für sich. ran zeigt die Stimmen zum Bundesliga-Topspiel. Beim Topduell der Bundesliga am Samstagabend standen sich der FC Bayern München als Tabellenführer und Borussia Dortmund als schärfster Verfolger im "German Clasico" gegenüber. Letztlich setzten sich die Münchner vor allem aufgrund einer bärenstarken ersten Halbzeit mit 2:1 (1:0) durchaus verdient durch. FC Bayern: Jerome Boateng bestätigt Rückkehr - Fans starten Protest-Petition

Eintracht und Leverkusen wohl mit Interesse an Finnland-Juwel Obwohl die Münchner einen durchaus verdienten Sieg einfuhren, gab es aus dem Bayern-Lager durchaus auch kritische Stimmen, vor allem zur zweiten Halbzeit, als der BVB beinahe eine erfolgreiche Aufholjagd startete. Die Dortmunder haderten hingegen vor allem mit dem Tor zum 1:0 für die Bayern, bei dem unter anderem BVB-Coach Niko Kovac ein Foulspiel von Harry Kane an Serhou Guirassy vernahm. ran zeigt die Stimmen zum Bundesliga-Topspiel. (Quelle: Sky) Joshua Kimmich (FC Bayern München): "Der Sieg war sehr wichtig, auch in der Art und Weise. Unsere erste Halbzeit war sehr gut. In der zweiten Halbzeit hat es Dortmund dann besser gemacht. Obwohl wir in der zweiten Halbzeit nicht auf unserem Toplevel waren, waren wir aber auch in Kontern immer wieder gefährlich."

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Joshua Kimmich (FC Bayern München) über das Tor zum 1:0 und ein mögliches Foulspiel von Kane an Guirassy: "Guirassy beschwert sich ja nicht mal. Lothar Matthäus (Experte bei "Sky", der in der Szene ein Foulspiel sah, Anm. d. R.) kann gerne mal wieder mit den Sechzehner kommen zum Kämpfen. Es war nicht so ein richtig aktiver Stoß." Harry Kane (FC Bayern München): "Wir haben vor dem Spiel darüber gesprochen, dass Dortmund bei Ecken am kurzen Pfosten eine Schwachstelle hat und der Eckball kam dann perfekt genau in diese Zone. Für mich war mein Einsatz gegen Guirassy vor dem 1:0 kein Foul, das ist ein physischer Sport." Konrad Laimer (FC Bayern München): "Es sind die zwei besten Mannschaften Deutschland. Es war ein wichtiger Sieg für uns. Es macht gerade sehr viel Spaß, mit der Truppe Fußball zu spielen. Genau wie heute stellt man es sich vor, Spiele zu dominieren und zu gewinnen." Vincent Kompany (Trainer FC Bayern München): "Die erste Halbzeit von uns war fast perfekt von uns. Aber Dortmund hat sich das Comeback in der zweiten Halbzeit verdient. Wir haben einfach in dieser Phase zu langsam gespielt und damit unseren eigenen Rhythmus gebrochen. Kompliment an die Spieler, was sie bisher geleistet haben. Aber ich will auch gerne die nächsten elf Spiele auch gewinnen." Niko Kovac (Trainer Borussia Dortmund) zum 1:0 der Bayern: "Beide Hände von Kane sind draußen, das reicht in einer solchen Situation. Bastian Dankert hat heute so kleinlich gepfiffen, dass er diese Szene dann folgerichtig auch abpfeifen hätte müssen. Die Fouls, die Harry Kane heute gepfiffen bekommen hat, von denen bekommt er in England keine 20 Prozent gepfiffen."

Anzeige

FC Bayern: Fans dürfen hoffen! Davies-Comeback wohl früher als erwartet