FC Bayern vs. Dortmund: Die Stimmen zum Klassiker - Kovac: "Das 1:0 für Bayern hätte Dankert abpfeifen müssen"
- Aktualisiert: 18.10.2025
- 21:25 Uhr
Am Samstagabend trafen sich der FC Bayern und Borussia Dortmund zum "German Clasico". Die Münchner entschieden den Klassiker mit 2:1 (1:0) für sich. ran zeigt die Stimmen zum Bundesliga-Topspiel.
Beim Topduell der Bundesliga am Samstagabend standen sich der FC Bayern München als Tabellenführer und Borussia Dortmund als schärfster Verfolger im "German Clasico" gegenüber.
Letztlich setzten sich die Münchner vor allem aufgrund einer bärenstarken ersten Halbzeit mit 2:1 (1:0) durchaus verdient durch.
Obwohl die Münchner einen durchaus verdienten Sieg einfuhren, gab es aus dem Bayern-Lager durchaus auch kritische Stimmen, vor allem zur zweiten Halbzeit, als der BVB beinahe eine erfolgreiche Aufholjagd startete.
Die Dortmunder haderten hingegen vor allem mit dem Tor zum 1:0 für die Bayern, bei dem unter anderem BVB-Coach Niko Kovac ein Foulspiel von Harry Kane an Serhou Guirassy vernahm.
ran zeigt die Stimmen zum Bundesliga-Topspiel. (Quelle: Sky)
Joshua Kimmich (FC Bayern München): "Der Sieg war sehr wichtig, auch in der Art und Weise. Unsere erste Halbzeit war sehr gut. In der zweiten Halbzeit hat es Dortmund dann besser gemacht. Obwohl wir in der zweiten Halbzeit nicht auf unserem Toplevel waren, waren wir aber auch in Kontern immer wieder gefährlich."
Joshua Kimmich (FC Bayern München) über das Tor zum 1:0 und ein mögliches Foulspiel von Kane an Guirassy: "Guirassy beschwert sich ja nicht mal. Lothar Matthäus (Experte bei "Sky", der in der Szene ein Foulspiel sah, Anm. d. R.) kann gerne mal wieder mit den Sechzehner kommen zum Kämpfen. Es war nicht so ein richtig aktiver Stoß."
Harry Kane (FC Bayern München): "Wir haben vor dem Spiel darüber gesprochen, dass Dortmund bei Ecken am kurzen Pfosten eine Schwachstelle hat und der Eckball kam dann perfekt genau in diese Zone. Für mich war mein Einsatz gegen Guirassy vor dem 1:0 kein Foul, das ist ein physischer Sport."
Konrad Laimer (FC Bayern München): "Es sind die zwei besten Mannschaften Deutschland. Es war ein wichtiger Sieg für uns. Es macht gerade sehr viel Spaß, mit der Truppe Fußball zu spielen. Genau wie heute stellt man es sich vor, Spiele zu dominieren und zu gewinnen."
Vincent Kompany (Trainer FC Bayern München): "Die erste Halbzeit von uns war fast perfekt von uns. Aber Dortmund hat sich das Comeback in der zweiten Halbzeit verdient. Wir haben einfach in dieser Phase zu langsam gespielt und damit unseren eigenen Rhythmus gebrochen. Kompliment an die Spieler, was sie bisher geleistet haben. Aber ich will auch gerne die nächsten elf Spiele auch gewinnen."
Niko Kovac (Trainer Borussia Dortmund) zum 1:0 der Bayern: "Beide Hände von Kane sind draußen, das reicht in einer solchen Situation. Bastian Dankert hat heute so kleinlich gepfiffen, dass er diese Szene dann folgerichtig auch abpfeifen hätte müssen. Die Fouls, die Harry Kane heute gepfiffen bekommen hat, von denen bekommt er in England keine 20 Prozent gepfiffen."
Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund): "Um in München zu bestehen, musst du mit Mut und Eiern spielen. Aber in der ersten Halbzeit ist uns das nicht gelungen. Die zweite Halbzeit aber macht Mut. Ich habe in meiner Verletzungspause fünf Monate geschuftet wie ein Ochse, um wieder zurückzukommen."
Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) über eine mögliche Verlängerung: "Ich habe noch über anderthalb Jahre Vertrag, ich fühle mich sehr wohl in Dortmund, die Entwicklung mit Niko Kovac macht schon Freude. Ich habe Bock auf den Verein hier."
Pascal Groß (Borussia Dortmund): "Wir haben eine schwache erste Halbzeit gespielt. Wir wollten auf zweite Bälle gehen und so hinter die letzte Linie kommen. Das ist uns nicht so gut gelungen. In der zweiten Halbzeit hatten wir dann unsere Chancen, um zurückzukommen. Da haben wir den Bayern Probleme bereitet. Vom Schiedsrichter wünsche ich mir in so einem Spitzenspiel auch eine längere Leine. In der zweiten Halbzeit hat er sehr viel abgepfiffen."
Bastian Dankert (Schiedsrichter): "Das war ein Topspiel, bei dem man nicht bis auf den letzten Pfiff alles richtig machen kann. Insgesamt war ich mit unserer Linie zufrieden. Beim 1:0 war es für mich ein ganz normaler Bewegungszyklus. Es sind also keine zwei Hände im Rücken zu sehen, sondern eher an der Hüfte. Ich sehe auch in der Zeitlupe keinen Impuls, der Guirassy davon abhält, in den Zweikampf zu gehen. Wir müssen schon anhand der Regel schauen, ob es ein klarer Stoß ist. Umgekehrt will bei so einer Szene wohl auch niemand, dass das einen Elfmeter gibt."
Hans-Joachim Watzke (Borussia Dortmund) vor dem Spiel über den Vertragspoker mit Nico Schlotterbeck: "Ich habe ja die sportliche Verantwortung abgegeben, aber Lars Ricken und Sebastian Kehl wissen beide, dass ich sehr froh wäre, wenn Nico verlängern würde. Ich habe Nico Schlotterbeck während der Nordirland-Reise natürlich auch gesagt, was das bedeutet, bei Borussia Dortmund wie Mats Hummels zum Weltstar zu werden. Aber es ist seine Entscheidung."
Vincent Kompany (Trainer FC Bayern München) vor dem Spiel über den Ausfall von Serge Gnabry: "Er hat was gespürt in der Leistengegend. Es ist nicht so schlimm. Es ist gestern passiert und das Spiel ist heute. Das kommt deshalb zu früh."
Julian Nagelsmann (Bundestrainer) vor dem Spiel über Vincent Kompany: "Er hat eine sehr beruhigende Ausstrahlung und ist ein super angenehmer Kollege. Er steht vor der Mannschaft und gibt ihr Selbstvertrauen. Die Mannschaft wirkt glücklich und hat Spaß auf und neben dem Platz. Die Gespräche zwischen uns sind immer sehr wertvoll, informativ und unterhaltsam. Wir sprechen vor allem über die deutschen Spieler und darüber, ob sie zwischen den Länderspielpausen Ruhepausen brauchen."