Der FC Bayern geht als souveräner Tabellenführer in die kurze Winterpause. Die Münchner zeigten beim überzeugenden 5:1 (3:1) über Verfolger RB Leipzig eine starke Leistung. Noten und Einzelkritik beider Teams. Von Martin Volkmar, Luca Wolkstein und Thomas Gallus Der FC Bayern hat zum Jahresabschluss in der Bundesliga ein Statement gesetzt. Der deutsche Rekordmeister fertigte RB Leipzig in der Allianz Arena mit 5:1 (3:1) ab und baute seinen Vorsprung an der Tabellenspitze zumindest für eine Nacht auf sieben Punkte aus.

ran zeigt die Noten zum Topspiel in der Einzelkritik.

Daniel Peretz (FC Bayern) Der Neuer-Vertreter hat abgesehen vom schnellen Gegentreffer durch Sesko (2.), bei dem er chancenlos ist, einen ruhigen Abend. Starker Abschlag in den Lauf von Sane, den dieser aber vertändelt (59.). Ansonsten kaum geprüft. ran-Note: 3

Konrad Laimer (FC Bayern) Steht am Tag nach der Geburt seines Kinders in der Startelf. Scheint davon sichtbar beflügelt: Sehr aktiv auf rechts im Zusammenspiel mit Olise, der ihm auch das 2:1 (25.) auflegt. Sein erster Treffer in dieser Spielzeit. Auch danach hellwach und mit großem Aktionsradius. Geht nach 68 Minuten unter großem Applaus vom Platz, als Pavlovic kommt. ran-Note: 1

Dayot Upamecano (FC Bayern) Wieder eine souveräne Vorstellung des Abwehrchefs gegen allerdings offensiv enttäuschende Gäste. Gutes Stellungsspiel und starke Zweikampfbilanz, auch wenn er sich einem Foul Gelb abholt. ran-Note: 2

Minjae Kim (FC Bayern) Unaufmerksam vor dem 1:1 von Sesko, als er gegen Vorlagengeber Openda zu spät kommt. Danach aber ein weitgehend sicherer Rückhalt. Pech, dass sein Kopfball knapp vorbei geht (48.). Nach 82 Minuten gegen Dier ausgewechselt. ran-Note: 3

Alphonso Davies (FC Bayern) In der ersten Halbzeit kommt nach vorne wenig von ihm, nach hinten hat er aufgrund der Bayern-Dominanz kaum etwas zu tun. Nach der Pause wesentlich auffälliger: Mit einer Rettungsgrätsche gegen Openda (52.), der schönen Vorarbeit auf Sane vor dem 4:1 und schließlich dem Kopfball zum 5:1 (78.). Macht nach 82 Minuten Platz für Guerreiro. ran-Note: 2

Joshua Kimmich (FC Bayern) Erneut Dreh- und Angelpunkt im Bayern-Spiel. Schaltet nach Orbans Fehlpass schnell und leitet die frühe Führung ein. Krönt seine Top-Leistung in der ersten Hälfte mit einem 20-Meter-Kracher zum 3:1 (36.), seinem ersten Saisontor. Rückt nach Laimers Auswechslung nach rechts hinten und leitet von dort per Flanke auch noch das 5:1 ein. Erzielt sogar fast noch das 6:1 (86.). ran-Note: 1

© 2024 Getty Images

Leon Goretzka (FC Bayern) Bekommt überraschend den Vorzug vor Pavlovic und ist direkt gut im Spiel. Schöner Distanzschuss knapp übers Tor (13.). Verstolpert allerdings, als er frei auf Gulacsi zuläuft (49.). Stabile Leistung. ran-Note: 3

Michael Olise (FC Bayern) Starke Partie des zuletzt etwas schwächelnden Franzosen, der die ersten beiden Tore vorbereitet und auch sonst fast immer für Gefahr sorgt. Allerdings fehlt zur Perfektion ein eigenes Tor: Zielt zweimal von außen vorbei (33., 58.) und trifft nach Sanes scharfer Hereingabe den Ball direkt vor der Torlinie nicht richtig (72.). Gegen Tel ausgewechselt (82.). ran-Note: 2

Jamal Musiala (FC Bayern) Die Rückkehr von Kane und die starke Leistung von Olise sorgen dafür, dass der Youngster mehr Räume hat und viel besser im Spiel ist als zuletzt. Trifft schon nach 30 Sekunden zum 1:0, was bereits sein neunter Bundesligatreffer ist. Leitet zudem das 3:1 durch Kimmich ein. Scheitert zudem mehrmals an Gulacsi (10., 49.). ran-Note: 2

Leroy Sane (FC Bayern) Der Nationalspieler fällt im Vergleich zu Olise auf der Gegenseite vor allem im ersten Abschnitt deutlich ab. Bemüht, aber wieder mit vielen Ballverlusten und wenig Zug zum Tor. Nach der Pause besser, verpasst aber zunächst zweimal freistehend aus guter Position die Vorentscheidung (53., 66.). Erlöst sich aber nach 75 Minuten, als er von halblinks doch noch das 4:1 macht. ran-Note: 3

Harry Kane (FC Bayern) Der Engländer feiert nach überstandenem Muskelfaserriss im Oberschenkel sein Comeback und ist sofort im Spiel. Per Hackenvorlage auf Olise am 1:0 maßgeblich beteiligt, auch danach mit einigen guten Aktionen. Sein erster Torschuss wird noch zur Ecke abgeblockt (16.), den zweiten und dritten kann Gulacsi abwehren (39., 66.). Nach 86 Minuten gegen Müller ausgetauscht. ran-Note: 3

Einwechselspieler Bayern Aleksandar Pavlovic: Der Nationalspieler ersetzt Laimer nach 68 Minuten und rückt ins zentrale defensive Mittelfeld. Fügt sich nahtlos ins Spiel ein. ran-Note: 3 Eric Dier: Der Engländer darf nach 82 Minuten ein paar Minuten sammeln, als er Kim ersetzt. Ohne Probleme. ran-Note: ohne Bewertung Mathys Tel: Der Franzose kommt nach 82 Minuten für Landsmann Olise und hat nur zwei Minuten später das 6:1 auf dem Fuß, schießt aber drüber. ran-Note: ohne Bewertung Raphael Guerreiro: Der Portugiese kommt ebenfalls nach 82 Minuten für Davies und hat die linke Seite im Griff. ran-Note: ohne Bewertung Thomas Müller: Der Routinier darf nach 86 Minuten auch noch mitmachen, als er für Kane in die Begegnung kommt. ran-Note: ohne Bewertung

Peter Gulacsi (RB Leipzig) Gulacsi kehrt in die Startelf zurück, nachdem gegen Frankfurt Ersatzkeeper Vandevoordt den Vorzug erhalten hatte. Muss bereits nach 30 Sekunden unverschuldet hinter sich greifen. Kann bei den weiteren Gegentoren wenig ausrichten, sieht bei Kimmichs Distanzschuss jedoch nicht optimal aus. Hält in der zweiten Halbzeit Leipzig mit zwei starken Paraden gegen Musiala und Kane im Spiel. ran-Note: 4

Nicolas Seiwald (RB Leipzig) In der ungewohnten Rolle in der Dreierkette wirkt er überfordert und unsicher. Eine Kopfballabwehr landet in der ersten Halbzeit direkt vor den Füßen von Kane und führt fast zum Gegentor. Wie der Rest der Defensive hat er kaum Zugriff auf die gegnerische Offensive, wie beim 5:1, als Davies frei vor ihm einköpfen kann. ran-Note: 5

Willi Orban (RB Leipzig) Erwischt einen denkbar schlechten Start und verschuldet mit einem Fehlpass nach 30 Sekunden das frühe Gegentor. Zeigt wiederholt Unsicherheiten in der Abwehr und schafft es nicht, Ordnung in die Leipziger Defensive zu bringen, sodass Bayerns Offensivakteure immer wieder frei im Strafraum auftauchen. ran-Note: 5

Lutsharel Geertruida (RB Leipzig) Olise wird auf seiner Seite immer wieder gefährlich, auch weil Geertruida oft zu passiv agiert und sich einige Fehlpässe leistet. Verliert zu oft den Überblick und öffnet hinter sich zu viele Lücken, wodurch Musiala und Sane jeweils frei zum Abschluss kommen. Sein schwaches Stellungsspiel führt auch zum 4:1 von Sane. Wird in der 82. Minute durch David Raum ersetzt. ran-Note: 5

Benjamin Henrichs (RB Leipzig) Hat mit ungenauen langen Bällen und Fehlern im Spielaufbau zu kämpfen. Zwar gelingen ihm ein paar gute Tacklings, aber insgesamt bleibt er defensiv zu anfällig und offensiv zu unpräzise. Kassiert in der 59, Minute für eine späte Grätsche gegen Kimmich eine verdiente Gelbe Karte. Verletzt sich kurz vor Abpfiff offenbar schwer, als er ohne sichtbare Einwirkung eines Gegners an der Mittellinie zu Boden geht. ran-Note: 4

Xaver Schlager (RB Leipzig) Steht nach seinem Kreuzbandriss erst zum zweiten Mal in der Startelf. Lässt sich in der 27. Minute vor dem eigenen Strafraum den Ball von Musiala klauen und sieht nach einem Foul Gelb. Daraufhin baut sein Spiel merklich ab. Im Zweikampf ist er oft zu spät und seine Aktionen wirken zäh. Wie der Rest des Mittelfelds bleibt er im Spielaufbau unsicher und ohne kreative Lösungen. ran-Note: 4

Antonio Nusa (RB Leipzig) Nusa beginnt auf der ungewohnten Position als Linksverteidiger, hat dabei nicht immer Zugriff und verliert Olise aus den Augen, der das 2:1 vorbereitet. In der zweiten Halbzeit rückt er auf die linke Außenbahn vor, bleibt jedoch weitgehend blass und setzt lediglich einen Schuss knapp neben das Tor. ran-Note: 5

© Revierfoto

Christoph Baumgartner (RB Leipzig) Überzeugt zunächst mit viel Körpereinsatz im Mittelfeld und unterbindet dabei mehrere Angriffe, verliert jedoch im weiteren Verlauf zunehmend den Zugriff. Im Spielaufbau kann er sich überhaupt nicht durchsetzen und bleibt wie der Rest des Mittelfelds zu passiv und ideenlos. ran-Note: 4

Arthur Vermeeren (RB Leipzig) Nach seiner Rückkehr in die Startelf fällt er zunächst kaum auf und kommt im Zweikampf oft zu spät. Geht in der 25. Minute nicht mit Laimer mit, als dieser in den Strafraum eindringt und zum 2:1 trifft. Auch wenn ihm in der zweiten Halbzeit defensiv einige gute Aktionen gelingen, wirkt er im Spielaufbau unsicher und uninspiriert. ran-Note: 4

Lois Openda (RB Leipzig) Beeindruckt früh, als er in der zweiten Minute Kim auf dem Flügel stehen lässt und präzise für Sesko zum 1:1 auflegt. Danach taucht er etwas ab, versucht sich zwar immer wieder einzubinden, aber verliert mehrere Zweikämpfe und bleibt bis auf einen Vorstoß in der 88. Minute ohne große Offensivakzente. ran-Note: 3

Benjamin Sesko (RB Leipzig) Nimmt in der zweiten Minute Opendas Flachpass perfekt an und schiebt ihn präzise ins lange Eck zum 1:1. Wird dann in der ersten Halbzeit offensiv kaum eingebunden und bleibt blass. Zeigt sich im zweiten Durchlauf präsenter, setzt sich stark gegen Goretzka durch und leitet eine gute Chance für Openda ein. Wird in der 74. Minute ausgewechselt. ran-Note: 3