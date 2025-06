U21-EM 2025: Das Deutschland-Experiment mit fünf klaren Gewinnern - ein Kommentar

Antonio Di Salvo war von Anfang an sicher.

Die deutsche U21-Nationalmannschaft ist bei der EM in der Slowakei endgültig der Top-Favorit auf den Titel. Gegen England fährt der "zweite Anzug" den Gruppensieg nach Hause. Der Trainer hat nun die perfekte Ausgangslage geschaffen. Ein Kommentar.

Der Kader vertraut dem Trainer, er hält zusammen und glaubt an die Stärke und Qualität jedes Einzelnen.

Deutschland ist nun das einzige Team im Turnier ( live in SAT.1, im kostenlosen Joyn-Livestream und bei ran ), dass noch keinen Punkt abgegeben hat. Die Rolle des Top-Favoriten kann man nicht mehr wegdiskutieren.

U21-EM live in Sat.1, auf Joyn und ran.de

Oder Linksverteidiger Lukas Ullrich von Borussia Mönchengladbach, der sich Hoffnungen auf mehr Spielzeit machen darf, nachdem er Arsenals Wunderkind Ethan Nwaneri links hinten sehenswert an die Kette gelegt hatte.

Deutsche U21: Es entstehen Luxus-Probleme

Tim Oermann und Merlin Röhl gehören ebenfalls dazu. Der Bochumer Innenverteidiger wird nach einer tollen Leistung gegen England auch in Di Salvos Italien-Gedanken eine Rolle spielen. Vielleicht an der Seite von Rosenfelder?

Röhl spielte in der Zentrale, als habe es seine Sprunggelenksprobleme – die ihn um ein Haar zur Abreise gezwungen hätten – nie gegeben.

Der Trainer wird also ein paar Entscheidungen treffen müssen. Dass diese aber in das Segment "Luxus-Probleme" gehören, hat er sich selbst erarbeitet.

Hut ab, Herr Di Salvo!

Im Viertelfinale geht es somit am Sonntag (ab 17:30 Uhr live in SAT.1, auf ran.de und Joyn) in Dunajska Streda gegen Italien.