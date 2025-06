Die Gruppenphase bei der U21-EM ( live in SAT.1, im kostenlosen Joyn-Livestream und bei ran ) in der Slowakei ist Geschichte.

Tim Oermann

Verhindert in Minute neun auf der eigenen Linie den Ausgleich. Klärt auch kurz vor der Pause in höchster Not, als er sich in einen Querpass wirft. Der Innenverteidiger dürfte nach diesem Auftritt ein echte Alternative zu Bright Arrey-Mbi als Partner von Max Rosenfelder im Viertelfinale sein. ran-Note: 2