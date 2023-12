FC Bayern vs. Union Berlin: Nachholtermin steht fest

Anzeige

Nachdem wegen der starken Schneefälle die Bundesliga-Partie zwischen dem FC Bayern München und Union Berlin abgesagt werden musste, steht nun der Nachholtermin fest.

Wegen starker Schneefälle in Bayern und vor allem der Landeshauptstadt München fiel zuletzt die Bundesliga-Partie zwischen dem FC Bayern München und Union Berlin aus.

Die Begegnung sollte eigentlich am 2. Dezember ab 15:30 Uhr ausgetragen werden, die Schneemassen in München machten jedoch ein Duell der beiden Klubs in der Allianz Arena unmöglich.

Nun wurde der Nachholtermin für die Partie des FC Bayern gegen Union Berlin bekanntgegeben.

Gespielt wird am 24. Januar 2024, Anstoß der Begegnung in der Allianz Arena ist um 20:30 Uhr.