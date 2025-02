FC Bayern wieder mit Goretzka

Bayern München kann in den Wochen der Wahrheit personell fast wieder aus dem Vollen schöpfen. Im Bundesligaspiel am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) gegen Werder Bremen steht Trainer Vincent Kompany auch Leon Goretzka wieder zur Verfügung, der zuletzt mit eine Muskelverletzung ausgefallen war. Alphonso Davies trainiert nach einem Faserriss schon wieder individuell, nur Hiroki Ito wird dem deutschen Rekordmeister nach langer Verletzungspause weiterhin fehlen.

"Jetzt haben wir einen großen, fitten Kader im Training. Ich freue mich auf die Spiele, weil die Jungs in guter Form sind", sagte Kompany am Donnerstag. Es gebe zwar "zwei kleine Erkältungsfälle, da müssen wir noch schauen. Aber grundsätzlich ist der Kader fit." Welche Spieler erkältet sind, ließ der Bayern-Coach offen.

Der Februar wird für die Bayern wegweisend. Nach Bremen stehen in den Play-offs der Champions League gegen Celtic Glasgow (12. und 18. Februar) sowie in der Liga gegen Bayer Leverkusen (15.2.), Eintracht Frankfurt (23.2.) und den VfB Stuttgart (28.2.) fünf Topspiele auf dem Programm. An Celtic denke er jedoch noch gar nicht, betonte Kompany: "Es ist im Moment nur Bremen. Wir können morgen nur ein Spiel gewinnen - und das ist gegen Bremen. Deswegen hat das Spiel totale Priorität."

In den vergangenen fünf Pflichtspielen mussten die Münchner zehn Gegentore hinnehmen, darunter zuletzt drei beim wilden 4:3 gegen Aufsteiger Kiel. Kompany forderte seine Stars deshalb erneut auf, sich noch mehr zu fokussieren. "Du musst immer im Kopf haben, dass die ganze Saison wichtig ist, jede Phase, jeder Moment. Dann kannst du den maximalen Erfolg haben", sagte der Belgier.