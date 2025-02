Im Bundesliga-Heimspiel des FC Bayern München gegen Werder Bremen nimmt mit Wisdom Mike ein erst 16-Jähriger auf der Bank des Rekordmeisters Platz.

Der FC Bayern München eröffnet am Freitagabend gegen den SV Werder Bremen den 21. Spieltag der Bundesliga (ab 20:30 Uhr im Liveticker).

Vincent Kompany nominiert für den Kader gegen die Hanseaten den erst 16-jährigen Wisdom Mike, wohl auch aufgrund des krankheitsbedingten Fehlens von Serge Gnabry sowie Joao Palhinha.

Der Offensivspieler mit nigerianischen Wurzeln spielt normalerweise noch in der U17 bzw. U19 der Münchner und ist dort verlässlicher Torjäger. Alleine in der U17 DFB-Nachwuchsliga hat er in der laufenden Saison bereits 13 Treffer bei nur elf Einsätzen erzielt.