Vor dem entscheidenden Rückspiel in der Champions League zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Bayern hat die UEFA die Schiedsrichteransetzung verkündet. Der Slowene Slavko Vincic wird die Partie am Dienstagabend (ab 21:00 Uhr im Liveticker) leiten.

+++ Update, 8. März, 18:58 Uhr: Eberl über Kimmich-Vertrag - "Ball ist in der Luft" +++

Sportvorstand Max Eberl von Bayern München hat die Hängepartie in der Causa Joshua Kimmich mit Humor kommentiert. "Der Ball ist jetzt in der Luft. Und jetzt müssen wir ihn beide aufnehmen", sagte Eberl nach dem 2:3 (2:1) des deutschen Fußball-Rekordmeisters in der Bundesliga gegen den VfL Bochum.

Eberl nahm damit Bezug auf eine Aussage von Kimmich am vergangenen Mittwochabend. Nach dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Bayer Leverkusen (3:0) hatte der Mittelfeldchef gesagt, der Ball liege in den Vertragsverhandlungen aktuell beim Klub. Am Donnerstag dann kam der Vorstand um Eberl mit dem Aufsichtsrat zusammen, um sich die Verlängerung mit dem 30-Jährigen bis 2029 absegnen zu lassen - offenbar mit Erfolg.

Oder, Herr Eberl? "Wir verkünden dann, wenn es unterschrieben ist. Und wir machen auch kein Gepokere. Aber es gibt noch ein paar Dinge zu klären. Und wenn die Dinge dann unterschrieben sind, verkünden wir sie auch", sagte der Ex-Profi, "aber es ist halt noch nichts unterschrieben."

Eberl lobte Kimmich abermals als "Führungsspieler". Außerdem bekräftigte er, dass er ihn als Bayern-Kapitän der Zukunft sehe, wenn Manuel Neuer "irgendwann nicht mehr auf dem Platz steht".