FC St. Pauli macht Aigbekaen zum Profi

Fußball-Bundesligist FC St. Pauli hat Zuwachs in seinem Profikader bekommen. Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, unterschrieb der U23-Spieler Romeo Aigbekaen seinen ersten Lizenzspielervertrag. Über die Vertragsdauer des 20 Jahnre alten Offensivspielers machten die Hamburger keine Angaben.

"Romeo hatte nach einer kurzen Eingewöhnungszeit gegen Ende des vergangenen Jahres bereits sehr gute Leistungen in der U23 gezeigt und verdiente sich damit auch seine Chance in unserer Profimannschaft", sagte Sportchef Andreas Bornemann: "Er verfügt über sehr gute Anlagen, sowohl physisch als auch fußballerisch. Wir freuen uns, dass Romeo die nächsten Schritte in seiner Entwicklung bei uns und mit uns gehen will."

Erst im vergangenen Sommer hatte sich Aigbekaen dem U23-Team von St. Pauli angeschlossen. In der Regionalliga Nord schoss er in 17 Einsätzen sechs Tore und bereitete zwei weitere vor. Am 14. Spieltag stand er gegen Werder Bremen erstmalig im Bundesliga-Kader der Profis.