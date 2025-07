FC verleiht Carstensen erneut

Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Köln hat Rasmus Carstensen erneut verliehen. Der 24 Jahre alte Außenverteidiger läuft in der kommenden Saison für den dänischen Fußball-Erstligisten Aarhus GF auf. Der Verein erhält zudem eine Kaufoption. Carstensen war im Sommer 2023 zu den Rheinländern gewechselt, in der vergangenen Rückrunde war er bereits per Leihe an den polnischen Erstligisten Lech Posen gebunden.

"Rasmus hat bei uns den Wunsch hinterlegt, wieder in seine Heimat zurückzukehren zu können", sagte FC-Sportdirektor Thomas Kessler. "Diesem Wunsch konnten wir entsprechen, weil wir mit der Leihe zu Aarhus für alle Beteiligten eine gute Lösung gefunden haben."

In Posen absolvierte der Däne in der Vorsaison 15 Einsätze und gewann die polnische Meisterschaft. In Köln kommt der Rechtsfuß seit seinem Wechsel auf 23 Bundesliga-Partien und drei Einsätze in der 2. Bundesliga.