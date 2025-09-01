FCA verpflichtet DFB-Pokalsieger Rieder

Fußball-Bundesligist FC Augsburg hat den Schweizer Offensivspieler Fabian Rieder verpflichtet. Der 23-Jährige, der in der vergangenen Saison als Leihspieler mit dem VfB Stuttgart den DFB-Pokal gewonnen hat, kommt vom französischen Erstligisten Stade Rennes und unterzeichnete bei den Augsburgern einen Vertrag bis zum 30. Juni 2030. Dies gab der FCA bekannt, "über die Wechselmodalitäten wurde zwischen den Klubs Stillschweigen vereinbart", hieß es in der Mitteilung.

"Die Gespräche mit den Verantwortlichen und dem Cheftrainer waren top, sodass ich schnell begeistert von der Idee war, nach Augsburg zu wechseln", sagte der Schweizer Nationalspieler Rieder. FCA-Sportdirektor Benni Weber bezeichnete den Neuen als "international erfahrenen und begehrten Spieler".

Zudem sicherte sich der FCA die Dienste von Ismael Gharbi, der zunächst auf Leihbasis vom portugiesischen Erstligisten SC Braga zum Bundesligisten kommt. Augsburg hat zudem die Möglichkeit, den 21 Jahre alten tunesischen Nationalspieler, der in der Offensive variabel einsetzbar ist, per Kaufoption fest zu verpflichten.