Fischer schwärmt von Bonucci

Union Berlins Sensationstransfer Leonardo Bonucci ist für Trainer Urs Fischer bereits für das kommende Bundesliga-Spiel gegen RB Leipzig eine Option. "Es könnte möglich sein, dass er im Kader ist", sagte der Schweizer vor der Partie am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN). Bonucci habe am Freitag das erste Training absolviert, "er fühlt sich gut".

Bei möglichen Einsatzzeiten des Innenverteidigers spiele auch die Genesung von Danilho Doekhi eine Rolle, der laut Fischer noch "fraglich" sei. Doekhi hatte sich im Auswärtsspiel bei Aufsteiger Darmstadt 98 (4:1) eine Fraktur des Jochbeins zugezogen.

Durch Bonucci, dessen Verpflichtung Union am Freitagvormittag bekannt gegeben hatte, bekomme die Mannschaft "einen knallharten Verteidiger mit einer Wahnsinnserfahrung" hinzu, sagte Fischer. Ein Training habe "eigentlich schon fast gereicht, um ein Gefühl dafür zu bekommen", erklärte der Union-Coach: "Das hat man irgendwie gespürt, seine Vita, seine Aura auf dem Feld." Bonucci habe eine "Wahnsinnsmentalität" und könne das "Spiel lesen, er schaut voraus, er antizipiert. Ich hoffe, dass er seine Qualität in die Mannschaft einbringt".

Bonucci soll Union auch mit Blick auf die erste Champions-League-Saison der Vereinshistorie verstärken. In Gruppe C treffen die Köpenicker auf Rekordsieger Real Madrid, den italienischen Meister SSC Neapel und Sporting Braga. "Die Auslosung war speziell, da mit dabei zu sein", sagte Fischer. Die Gruppe sei "fantastisch". Vor allem auf die Partie in Madrid blickt der 57-Jährige voller Vorfreude: "Dort zu spielen, da geht auch für den Trainer ein Traum in Erfüllung."