Ex-Nationalstürmer Timo Werner kehrt der Bundesliga wohl endgültig den Rücken und misst sich bei der Torejagd künftig mit Lionel Messi und Thomas Müller.

Der Angreifer verlässt RB Leipzig ein halbes Jahr vor dem Ende seiner Vertragslaufzeit und schließt sich den San Jose Earthquakes aus der MLS an.

Den erwarteten Transfer verkündeten die Sachsen am Donnerstag.

"Timo Werner ist und bleibt unmittelbar mit der Erfolgsgeschichte von RB Leipzig verbunden", sagte Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer. Werner verabschiedete sich mit warmen Worten: "Dieser Klub, die Fans und die Menschen im Umfeld haben mich geprägt – als Spieler und als Mensch. Das werde ich nie vergessen. Die letzten Monate waren zwar für mich persönlich herausfordernd, aber ich habe auch viel daraus gelernt und für die Zukunft mitgenommen."

Werner, mit 113 Toren in 216 Pflichtspielen Leipzigs Rekordschütze, hatte bei RB keine sportliche Perspektive mehr. In der laufenden Bundesliga-Saison kam der 29-Jährige für Leipzig lediglich zu drei Kurzeinsätzen. Ein Tor gelang ihm nicht, an seine besten Zeiten knüpfte er nicht mehr an.