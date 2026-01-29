Leon Goretzka steht möglicherweise vor dem Blitz-Abschied vom FC Bayern. Mit Atletico Madrid und Tottenham Hotspur gibt es zwei konkrete Spuren. Doch wie sollte sich der 30-Jährige entscheiden? von Dominik Hager Leon Goretzka steht an einem ganz entscheidenden Punkt seiner Karriere. Im Alter von 30 Jahren geht es für ihn darum, seinen wohl letzten ganz dicken Vertrag zu unterschreiben. Für den Mittelfeldspieler bieten sich wohl die Optionen Atletico Madrid und Tottenham Hotspur an, sowie die Möglichkeit, vorerst beim FC Bayern zu bleiben. Dort läuft sein Vertrag im Sommer aus, wodurch er auch dann noch die Möglichkeit hätte, einen attraktiven Klub zu finden oder womöglich sogar zu verlängern. FC Bayern München: Leon Goretzka vor Wintertransfer - Mini-Ablöse für FCB? Nach der verpassten Heim-EM 2024 dürfte für Goretzka auch die Teilnahme an der WM 2026 ein großes Ziel sein - und womöglich seine Entscheidung beeinflussen. Ein erfolgreiches Turnier mit der Nationalmannschaft hat er schließlich noch nicht bestritten. Doch für welchen Weg sollte sich der langjährige Bayern-Star nun entscheiden. Wir sehen uns seine Optionen an und bewerten, was die attraktivste Lösung wäre.

- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

Option 1: Wechsel zu Atletico Madrid Eigentlich ist man geneigt dazu, zu sagen, dass Goretzka nicht optimal in die spanische La Liga passt. Schließlich ist er kein großartiger Passspieler und auch kein filigraner Techniker. Bedenkt man nun aber, dass es um Atletico Madrid geht, erscheint die Kombination schon viel logischer. Das Team von Diego Simeone lebt weniger von der ganz großen Spielkunst, sondern mehr von seiner unangenehmen Spielweise und seinem taktischen Geschick. Goretzka würde folgerichtig besser zu Atletico als zu Bayern passen, wenngleich Spanien sicherlich trotzdem nicht unbedingt das passendste Pflaster ist. Für einen Wechsel zu Atletico Madrid spräche definitiv, dass er gute Chancen auf einen Stammplatz hätte. Immerhin sucht der spanische Klub dringend einen Ersatz für den zu Tottenham abgewanderten Conor Gallagher. Mit Kapitän Koke, Johnny Cardoso und Pablo Barrios stehen nur drei zentrale Mittelfeldspieler im Kader. Dabei gilt es zu bedenken, dass Koke mit seinen 34 Jahren nicht mehr alle Spiele bestreiten kann. Goretzka bringt mit seiner Athletik und seinen Box-to-Box-Fähigkeiten zudem Eigenschaften mit, die sonst nicht im Übermaß vorhanden sind. Simeone soll sehr angetan von Goretzka und die treibende Kraft im Transferpoker sein. Sicherlich auch ein Punkt, der einen Wechsel attraktiv machen könnte. Torwart-Tor schockt Real: Benfica Lissabon und Jose Mourinho kannten Konstellation nicht Atletico ist nicht mehr ganz so stark wie in den 2010er-Jahren, sportlich aber noch immer eine gute Adresse. Das Team zieht gegen Real und Barca meist den Kürzeren, qualifiziert sich aber regelmäßig für die Champions League und schafft es dort auch fast immer in die K.o.-Runde. In diesem Jahr geht es zwar in die Playoffs, jedoch hätte Goretzka immerhin die Aussicht, Champions League spielen zu können, wenngleich er diese mit Atletico wohl eher nicht gewinnen kann. Atletico soll bereit sein, dass Gehalt, welches Goretzka bei Bayern im letzten Halbjahr noch verdienen würde (8,5 Millionen Euro), zu bezahlen. Im Anschluss müsste er wohl ein paar Abstriche machen. Laut "Capology" verdienen nur Jan Oblak (20 Millionen Euro) und Julian Alvarez (12 Millionen Euro) ein zweistelliges Millionen-Gehalt im Jahr. Ein Faktor, der für Atletico spricht, ist die Tatsache, dass Madrid eine sehr lebenswerte Stadt ist. Besseres Wetter als in London oder München wären jedenfalls garantiert. Ein Abenteuer im Ausland erachtete Goretzka ohnehin wohl schon immer als reizvoll. In Summe stellt Atletico für Goretzka ein sehr gutes Komplett-Paket dar. Der Verein hat sportlich etwas zu bieten und der Nationalspieler könnte endlich wieder eine größere Rolle auf dem Platz übernehmen. Auch der Wohlfühl-Faktor dürfte stimmen. Im Madrid gäbe es auch gute Voraussetzungen im Kampf um die WM-Teilnahme. FC Bayern München: Leon Goretzkas Verkauf ist fahrlässig! Ein Kommentar

Champions League 2025/26: Auslosung der Playoffs live – Datum, Modus, Übertragung im TV und Stream

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Option 2: Wechsel zu Tottenham Hotspur Wie der normalerweise gut informierte Matteo Moretto berichtete, versucht auch Tottenham Hotspur Goretzka einen Wechsel schmackhaft zu machen. Ob dies wirklich so ist, kann nicht mit abschließender Sicherheit bewertet werden, jedoch stellt sich ohnehin die Frage, ob ein Wechsel zu den Spurs attraktiver wäre als zu Atletico. Klar ist schon mal, dass die Premier League wie die Faust aufs Auge zu Goretzka passt. Hier könnte er seine Körperlichkeit richtig einsetzen und müsste sich nicht so sehr mit Ballbesitz-Fußball und "Klein-Klein-Gespiele" im Mittelfeld auseinandersetzen. Das Problem bei einem Wechsel nach England ist aber immer ein wenig, dass die Klubs alle reichlich Kohle besitzen und lieber mal einen Spieler zu viel, als zu wenig kaufen. Aktuell ist das zentrale Mittelfeld mit Yves Bissouma, Archie Gray, Pape Matar Sarr, Rodrigo Bentacur, Lucas Bergvall, Bayern-Leihgabe Joao Palhinha und Neuzugang Conor Galagher numerisch üppig besetzt. Zwar sind Bentacur und Bergvall aktuell verletzt, jedoch wäre ein Stammplatz keineswegs selbstverständlich. Die Situation ist einfach deutlich unübersichtlicher als bei Atletico, wo Goretzka sich eher sicher sein könnte, wirklich unbedingt gewollt zu werden. Deutsches Duell in der Königsklasse? So geht es für die Bundesligisten weiter

FCB-Noten: Ersatzmann überragt, drei Stars fallen ab Hinzu kommt, dass die sportlichen Aussichten eher mittelmäßig sind. Ähnlich wie im letzten Jahr hält sich Tottenham in den unteren Bereichen der Premier League auf. Sicherte im Vorjahr der Europa-League-Triumph den Spurs die Teilnahme an der Champions League, dürfte das in Bezug auf das nächste Jahr anders aussehen. Tottenham spielt zwar international um Klassen besser und hat es auf direktem Wege ins Achtelfinale geschafft, der Titel ist aber dennoch unrealistisch. Demnach deutet vieles darauf hin, dass Tottenham im kommenden Jahr überhaupt nicht europäisch vertreten ist. Zwar soll die Premier League auch für Goretzka einen besonderen Reiz mit sich bringen, jedoch würden ihm die internationalen Spiele wohl dennoch fehlen. Unter dem Strich hätte Goretzka bei Tottenham nicht nur mit mehr Regen und schlechtem Wetter zu rechnen als bei Atletico, sondern auch mit mehr Konkurrenz und einem größeren Risiko, zu scheitern. Auch die sportliche Perspektive des Teams ist tendenziell eher schlechter. Lediglich in Sachen Gehalt könnte in England natürlich ein Ticken mehr möglich sein. Laut "Capology" bewegen sich diese bei den Spurs aber in ähnlichen Sphären wie Atletico.

Bundesliga-Transfergerüchte: HSV will Leihe von Vuskovic verlängern - Bayern beobachtet Top-Talent 1 / 20 © IMAGO/HMB-Media Luka Vuskovic (Hamburger SV)

Nach "Sky"-Informationen plant der HSV, die Leihe von Abwehrtalent Luka Vuskovic zu verlängern. Der 18-jährige Innenverteidiger überzeugt nicht nur defensiv, sondern erzielte auch drei Tore in 16 Bundesliga-Einsätzen. Darunter ein entscheidendes Tor im Nordderby gegen Werder Bremen. Tottenham möchte Vuskovic im Sommer zurückholen, während der Youngster selbst auf ein Wiedersehen mit seinem Bruder Mario hofft. Parallel beobachten wohl Top-Klubs aus der Premier League und auch der FC Bayern die Entwicklung des 1,93-Meter-Verteidigers. Ein dauerhafter Verbleib in Hamburg erscheint aktuell unwahrscheinlich. © 2025 Getty Images Rocco Reitz (Borussia Mönchengladbach)

Borussia Mönchengladbach könnte im Sommer 2026 wohl Rocco Reitz verlieren. Laut "Sky" soll RB Leipzig großes Interesse am 23-Jährigen haben. Dem Bericht nach hat Reitz in seinem Kontrakt offenbar eine Ausstiegsklausel in Höhe von 28 Millionen Euro. Zudem gibt es wohl auch weitere Interessenten wie Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen und Brighton & Hove Albion. Reitz' Vertrag bei den "Fohlen" läuft noch bis Sommer 2028. © 2025 Getty Images Jeremy Monga (Leicester City)

Beim englischen Zweitligisten sorgt der erst 16-jährige Jeremy Monga für Aufsehen. Entsprechend sind schon einige Topklubs auf den Teenager aufmerksam geworden. Laut "Teamtalk" gehören auch der FC Bayern und Borussia Dortmund zu den Interessenten an Monga. Demnach sollen auch beide Klubs schon Gespräche mit dem Offensivspieler geführt haben, ... © 2025 Getty Images Jeremy Monga (Leicester City)

... der aufgrund der Statuten aber erst im Jahr 2027 nach Deutschland wechseln dürfte. Die Konkurrenz im Werben um den Engländer ist aber wohl riesig. Juventus Turin, Real Madrid und PSG haben wohl ebenfalls schon Kontakt zu Monga aufgenommen, auch die englischen Topklubs Liverpool und Tottenham seien hinter dem Toptalent her, heißt es. © 2025 Getty Images Julian Ryerson (Borussia Dortmund)

Landet ein BVB-Stammspieler beim FC Barcelona? Wie "Sky" berichtet, hat Barca offenbar ein Auge auf Julian Ryerson geworfen. Der Norweger soll demnach ein günstiger Ersatz für Jules Kounde sein, der in Katalonien vor dem Abgang steht. Erste Gespräche sollen demnach bereits stattgefunden haben. Ob der BVB einem Abgang jedoch zustimmen würde, ist offen. © 2025 Getty Images Gonzalo Garcia (Real Madrid)

Für den Januar 2026 sucht Stuttgart einen Stürmer. Laut "Sky" soll Reals Gonzalo Garcia der Wunschkandidat sein. Der 21-jährige Spanier sorgte bei der FIFA Klub-WM im Sommer 2025 mit vier Toren für Furore. Im Star-Ensemble von Real hat er aber nun einen schweren Stand. Dennoch sei dem Bericht nach ein fixer Transfer nach Stuttgart schwer umzusetzen. Die Madrilenen wollen das Talent ohnehin wohl nur verleihen, Garcia hat einen langfristigen Vertrag bis 2030. Außerdem berichtet die "FAZ", dass auch die Eintracht Garcia im Visier habe. © News Images William Osula (Newcastle United)

Bereits im Sommer hatte die Eintracht das dänische Sturmjuwel William Osula auf dem Zettel, im Winter könnte der Transfer nun über die Bühne gehen: Wie "Sky Sport" berichtet, besteht eine mündliche Einigung mit dem 22 Jahre altenTeamkollegen von Nick Woltemade. Frankfurt möchte auf ein ähnliches Modell wie zuvor bei Hugo Ekitike setzen: Eine Leihe bis Saisonende für rund drei Millionen Euro mit Kaufoption in Höhe von 20 Millionen Euro. Nun liegt es an Newcastle, dem Angebot zuzustimmen. © 2025 Getty Images Raphael Guerreiro (FC Bayern München)

Der von Jose Mourinho trainierte Klub Benfica Lissabon erwägt laut "A Bola" wohl die Verpflichtung von Bayern-Profi Raphael Guerreiro. Demnach denken die Portugiesen wohl darüber nach, den Europameister von 2016 im Januar nach Lissabon zu lotsen. Guerreiros Vertrag läuft im Sommer 2026 aus, allerdings soll Bayern-Coach Vincent Kompany den flexibel einsetzbaren Profi wohl sehr schätzen, obwohl er kein Stammspieler in München ist. Dies macht einen Abgang vor dem Saisonende daher unwahrscheinlicher. © 2025 Getty Images Jonas Wind (VfL Wolfsburg)

Leverkusen wird mit einer möglichen Verpflichtung von Jonas Wind in Verbindung gebracht, um die Optionen in der Offensive zu erweitern. Laut Gianluca Di Marzio könnte der 26-jährige Däne im Januar von Wolfsburg zur Werkself wechseln, somit der VfL ein halbes Jahr vor Vertragsende noch Ablöse kassieren. Wind und Bayers Coach Kasper Hjulmand kennen sich von der dänischen Nationalmannschaft bereits bestens. Bei bislang 119 Pflichtspiel-Einsätzen für die "Wölfe" erzielte Wind 34 Treffer. © 2025 Getty Images Konstantinos Koulierakis (VfL Wolfsburg)

Liverpool bereitet sich wohl auf einen Abgang von Ibrahima Konate im Sommer 2026 vor. Dann läuft der Kontrakt des Ex-Leipzigers aus. Laut "Caught Offside" könnte der Nachfolger wieder aus der Bundesliga kommen. Demnach soll Wolfsburgs Innenverteidiger-Talent Konstantinos Koulierakis seit Monaten beobachtet werden. LFC-Coach Arne Slot soll vom jungen Griechen überzeugt sein., doch auch Tottenham dürfte Koulierakis längst ins Auge gefasst haben, obwohl er beim VfL noch Vertrag bis 2029 hat. © 2025 Getty Images Giovane (Hellas Verona)

Holt der BVB schon im Winter einen neuen Stürmer? Angesichts der aktuellen Torflaute von Serhou Guirassy und des noch nicht überzeugenden Backups Fabio Silva soll Borussia Dortmund laut "ESPN" Sturmjuwel Giovane von Hellas Verona ins Visier genommen haben. BVB-Scouts sollen Anfang November im Stadion gewesen sein, als der 21-jährige Brasilianer gegen Inter Mailand sein erstes Tor in der Serie A erzielt hatte. © SOPA Images Giovane (Hellas Verona)

Der Mittelstürmer kam erst im Sommer von Corinthians Sao Paulo nach Verona. Für seinen neuen Klub gelangen ihm in zwölf Pflichtspielen neben dem Tor auch drei Vorlagen. Auch die beiden Mailänder Vereine sollen bereits Interesse am technisch starken und schnellen Angreifer haben. Allerdings soll Verona eine Ablöse von 30 Millionen Euro fordern. © PHOTOxPHOTO Juan Cruz Meza (River Plate)

Borussia Dortmund beschäftigt sich laut "Sky" mit dem 17-jährigen Argentinier Juan Cruz Meza. Dieser steht bei River Plate unter Vertrag, absolvierte für die erste Mannschaft aber noch kein Spiel. Bei den Spielen der zweiten Mannschaft wurde der Offensivmann schon mehrfach von BVB-Scouts gesichtet. Doch die Dortmunder sind nicht alleine. Am Argentinier sind mehrere Top-Klubs aus Europa interessiert. Der Vertrag des 17-Jährigen bei River Plate läuft bis Ende 2026. © Pro Shots Ayodele Thomas (PSV Eindhoven)

Laut "Sky" beschäftigt sich Eintracht Frankfurt mit PSV-Talent Ayodele Thomas. Der 18-jährige Rechtsaußen soll demnach bereits in Kontakt mit den Verantwortlichen der SGE stehen. Thomas' Vertrag endet im kommenden Sommer, er wäre also ablösefrei. Eine Verlängerung in Eindhoven steht aktuell wohl nicht zur Debatte. © Brauer-Fotoagentur Said El Mala (1. FC Köln)

Der FC Bayern München und Borussia Dortmund sollen schon länger an Said El Mala Interesse zeigen. Offenbar hat der Offensivspieler des 1. FC Köln auch internationale Spitzenklubs auf den Plan gerufen. Wie die "Bild" berichtet, sollen Inter Mailand und Paris Saint-Germain El Mala beobachten. Für den 19-Jährigen würde ein Wechsel im Winter unwahrscheinlich sein, realistischer sei der kommende Sommer. © 2025 Getty Images Fisnik Asllani (1899 Hoffenheim)

Die rasante Entwicklung von Hoffenheims Fisnik Asllani hat laut "Sky" wohl den FC Barcelona auf den Plan gerufen. Demnach sollen die Katalanen den 23-Jährigen, der in der vergangenen Saison noch für die SV Elversberg in der 2. Bundesliga spielte, als möglichen Neuzugang für den Sommer 2026 im Blick haben. Dann könnten Interessenten von einer angeblichen Ausstiegsklausel im Kontrakt des Deutsch-Kosovaren profitieren. Zuletzt benannte Asllani Barca in der "Sportbild" bereits als seinen Traumklub. © IMAGO/Sven Simon Noah Atubolu (SC Freiburg)

Keeper Noah Atubolu steht bis 2027 beim SC Freiburg unter Vertrag. Nun berichtet "Sky", dass Inter Mailand an dem 23-Jährigen Interesse zeigt und über eine Verpflichtung im kommenden Sommer nachdenkt. Dementsprechende Gespräche sind wohl bereits geplant. Atubolu wurde jüngst von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die WM-Qualifikationsspiele der Nationalmannschaft nachnominiert. © 2025 Getty Images Jurrien Timber (FC Arsenal)

Die Bayern mischen laut "CaughtOffside" wohl im Poker um Arsenal-Star Jurrien Timber mit. Dem Bericht nach sollen die Münchner schon Kontakt zum 24 Jahre alten Rechtsverteidiger aufgenommen haben. Allerdings dürfte sich auch Arsenal um einen Verbleib des Niederländers bemühen und an einer Vertragsverlängerung über den Sommer 2028 hinaus arbeiten. Im Sommer 2023 zahlten die "Gunners" kolportierte 40 Millionen Euro Ablöse für Timber an dessen Ex-Klub Ajax Amsterdam. © Getty Images Gilberto Mora (Club Tijuana)

Der BVB soll wohl mal wieder die Fühler nach einem internationalen Toptalent ausgestreckt haben. Laut dem Portal "TBR Football" dürfte die Borussia am erst 16-jährigen Mexikaner Gilberto Mora interessiert sein. Das Teenie-Juwel spielt in seiner Heimat für den Club Tijuana bereits regelmäßig in der ersten Liga des Landes, hat beim Gold Cup bereits drei A-Länderspiele bestritten und ist nun bei der U20-WM im Einsatz. Sollte der ... © 2025 Getty Images Gilberto Mora (Club Tijuana)

... Bundesligist den Zuschlag erhalten, dürfte Mora allerdings erst mit Erreichen der Volljährigkeit tatsächlich nach Dortmund wechseln. Allerdings ist die Konkurrenz dem Bericht nach wohl enorm, auch die Bayern sowie Chelsea und auch Inter Miami werden als weitere Interessenten für den offensiven Mittelfeldspieler genannt.

- Anzeige -

Option 3: Verbleib beim FC Bayern Vor eineinhalb Jahren wurde schon darüber spekuliert, dass Goretzka den FCB eigentlich zwingend verlassen muss. Der Routinier schien unter Vincent Kompany zunächst überhaupt keine Chance zu haben. Die Sache hat sich aber wieder ein wenig gedreht. Goretzka spielt sportlich durchaus noch eine Rolle, wenngleich er in der Hierarchie der Mittelfeldspieler zwischen Platz drei und vier liegt. Mittelfristig wird auch Tom Bischof, der häufig in der Abwehr aushelfen muss, an ihm vorbeiziehen. In der laufenden Saison kommt Goretzka auf 1355 Pflichtspielminuten, was absolut ordentlich ist. Dies ist aber vor allem dem kleinen Bayern-Kader geschuldet. Man kann sich jedenfalls relativ sicher sein, dass Goretzka nicht von Beginn an ran darf, wenn die großen Spiele in der Champions League anstehen, sondern er eher in unwichtigeren Spielen in die Startelf rotiert. Für einen Spieler mit Leader-Anspruch ist das natürlich keine optimale Situation. Sollte Goretzka in der Rückrunde weniger Spielzeit bekommen, könnte auch seine WM-Teilname in Gefahr sein. Goretzka befindet sich in einer Situation, in der er nicht wechseln muss, aber wechseln kann. Auf der einen Seite kann es attraktiv sein, das Halbjahr bei den Bayern mitzunehmen, da selbst ein Triple-Erfolg nicht unrealistisch erscheint. Auf der anderen Seite könnte er sich aber bei einem anderen Klub mehr entfalten - und seine Stärken ins Spiel bringen. Vor Bayern-Duell: HSV suspendiert Stürmer

Timo Werner wechselt zu San Jose in die MLS Für den Bayern-Fußball ist Goretzka schließlich eigentlich zu schwach im Passspiel und zu anfällig in Pressing-Situationen. Diese Schwächen würden bei Atletico und bei den Spurs nicht so ins Gewicht fallen. Ohnehin hat man das Gefühl, dass Goretzka eine Luftveränderung nach siebeneinhalb Jahren Bayern München ganz gut tun würde. Stellt sich nur die Frage, ob das unbedingt jetzt schon der Fall sein muss. Hier spielt auch der finanzielle Aspekt eine Rolle. Da sein Vertrag beim FCB im Sommer 2026 ausläuft, befindet er sich in einer guten Position, einen lukrativen Deal bei einem anderen Klub zu unterzeichnen. Immerhin sollen ja auch andere Klubs wie der AC Mailand, Galatasaray Istanbul, der SSC Neapel und sogar der FC Arsenal über Goretzka nachdenken. Ganz ausgeschlossen ist ja auch eine Verlängerung nicht, selbst wenn er dann wohl deutlich weniger verdienen würde als bisher. Ein Verbleib in München wäre für Goretzka definitiv eine legitime Option. Klar ist aber auch, dass das Risiko mit dabei wäre, dass er weniger spielt, im Worst Case die WM verpasst und dann vielleicht doch keine so attraktiven Angebote mehr bekommt.

- Anzeige -

Dayot Upamecano, Leon Goretzka & Co.: Diese Stars dürfen ab dem 1. Januar offiziell verhandeln 1 / 23 © IMAGO/Jan Huebner FC Bayern, BVB & Co.: Diese Stars dürfen ab dem 1. Januar offiziell verhandeln

Ab Jahresbeginn dürfen viele Stars offiziell mit anderen Klubs verhandeln. Insgesamt laufen mehrere Verträge 2026 aus. Besonders spannend: Beim FC Bayern steht gleich ein ganzer Block an Spielern im Fokus. ran zeigt die Spieler, die ab dem 1. Januar 2026 mit anderen Teams verhandeln dürfen. © Getty Images Antonio Rüdiger (Real Madrid)

Marktwert: 12 Mio. € © Kirchner-Media Julian Brandt (Borussia Dortmund)

Marktwert: 20 Mio. € © IMAGO/STEINSIEK.CH Manuel Neuer (FC Bayern München)

Marktwert: 4 Mio. € © SOPA Images Mike Maignan (AC Mailand)

Marktwert: 25 Mio. € © 2025 Getty Images Raphael Guerreiro (FC Bayern München)

Marktwert: 6 Mio. € © Getty Images Marc Guehi (Crystal Palace)

Marktwert: 55 Mio. € © 2025 Getty Images Robert Lewandowski (FC Barcelona)

Marktwert: 9 Mio. € © IPA Sport Weston McKennie (Juventus Turin)

Marktwert: 22 Mio. € © Nordphoto Dayot Upamecano (FC Bayern München)

Marktwert: 70 Mio. € © 2025 Getty Images Emre Can (Borussia Dortmund)

Marktwert: 6 Mio. € © FIRO/SID/- Jonas Wind (VfL Wolfsburg)

Marktwert: 7 Mio. € © Kirchner-Media Niklas Süle (Borussia Dortmund)

Marktwert: 5 Mio. € © News Images Ibrahima Konaté (FC Liverpool)

Marktwert: 50 Mio. € © Pro Sports Images Stefan Ortega (Manchester City)

Marktwert: 5 Mio. € © AFP/SID/RONNY HARTMANN Xaver Schlager (RB Leipzig)

Marktwert: 10 Mio. € © Eibner Serge Gnabry (FC Bayern München)

Marktwert: 20 Mio. € © MB Media Solutions Bernardo Silva (Manchester City)

Marktwert: 27 Mio. € © Jan Huebner Danilho Doekhi (Union Berlin)

Marktwert: 13 Mio. € © Martin Dalton Harry Maguire (Manchester United)

Marktwert: 10 Mio. € © LaPresse Dusan Vlahovic (Juventus Turin)

Marktwert: 35 Mio. € © 2025 Getty Images Leon Goretzka (FC Bayern München)

Marktwert: 15 Mio. € © SOPA Images David Alaba (Real Madrid)

Marktwert: 4 Mio. €

- Anzeige -