Florian Wirtz soll vor einer Vertragsverlängerung bei Bayer Leverkusen stehen. Zudem lässt sich der Dribbelkünstler zukünftig bei Vermarktungsthemen von Spielerberater Volker Struth vertreten. Dieser hat ausgerechnet zum FC Bayern München ein angespanntes Verhältnis.

von Oliver Jensen und Marcus Giebel

Florian Wirtz bewies beim 2:0 von Bayer Leverkusen beim FC Augsburg einmal mehr, wie wichtig er für den Double-Sieger ist. Fraglich bleibt jedoch, wie lange das Team vom Rhein trotz Vertrags bis 2027 noch auf die Dienste des Mittelfeldstars bauen kann.

Dem FC Bayern München wird seit Monaten intensives Interesse nachgesagt. Es hieß sogar, Wirtz wäre das präferierte Ziel im Sommer 2025. Doch offenbar sieht der 21-Jährige seine Zukunft in Leverkusen.

Wie der "kicker" berichtet, will Wirtz einen Verbleib auch nicht von Bayer-Trainer Xabi Alonso, der ebenso umworben ist, abhängig machen. Demnach wäre es sogar eine Überraschung, wenn Wirtz seinen Vertrag am Rhein nicht noch einmal verlängern sollte. Womöglich habe er dies sogar schon getan, ist weiter zu lesen.

Am Gehalt werde es aufgrund der Einnahmen aus der Champions League nicht scheitern. Wahrscheinlich ist demnach ein Abschied im Sommer 2026, also in anderthalb Jahren. Das wäre wenige Wochen nach Wirtz' 23. Geburtstag.

Ein Wechsel nach München nach dieser Saison gelte in der Branche als nahezu ausgeschlossen. Denn dem FC Bayern würde das nötige Kleingeld fehlen. Die Rede ist von einer Ablöse von 150 Millionen Euro plus X sowie einem Gehalt jenseits der 20 Millionen Euro.