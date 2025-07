Mainz zum Auftakt ohne Hanche-Olsen, aber mit großen Zielen

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 ist ohne den norwegischen Nationalspieler Andreas Hanche-Olsen in die Vorbereitung auf die kommende Saison gestartet. Wie der Verein mitteilte, werde der Abwehrspieler nach einem prophylaktischen Eingriff am Knie vorerst noch individuell trainieren. Dafür kehrten Dominik Kohr und Niklas Tauer nach ihren Verletzungen gleich beim Auftakt im Bruchwegstadion wieder ins Mannschaftstraining zurück.

Die Finalisten der U21-EM um Nelson Weiper und Paul Nebel befinden sich derzeit ebenso noch im Urlaub wie die weiteren Nationalspieler, sie werden erst im Laufe der Vorbereitung dazustoßen. Der in die deutsche Nationalmannschaft zurückgekehrte Nadiem Amiri wird künftig mit der Rückennummer zehn auflaufen. Auf dem Transfermarkt verpflichteten die Rheinhessen bislang Benedict Hollerbach, Kasey Bos und Konstantin Schopp. Nationalstürmer Jonathan Burkardt steht vor einem Wechsel zu Eintracht Frankfurt.

Dennoch gab Trainer Bo Henriksen zum Trainingsauftakt große Ziele aus. "Wenn du dir ein Limit setzt, hast du ein Problem. Wenn du im Körper und Kopf frei bist, kannst du etwas gewinnen, und wir wollen alles gewinnen", sagte der Däne. Mainz hat sich nach einer starken Saison für die Conference League qualifiziert, dort geht es am 21. August mit dem Hinspiel der Qualifikation los.

"Wir wissen, dass es schwierig wird, weil wir in drei Wettbewerben spielen. Wir brauchen einen großen Kader, aber das ist unser Leben, unsere Passion, wir lieben das", sagte Henriksen. In die Bundesliga startet sein Team am 24. August gegen Aufsteiger 1. FC Köln. Bereits in der Woche zuvor steht die erste Runde im DFB-Pokal bei Zweitliga-Aufsteiger Dynamo Dresden an.