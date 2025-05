Die Gerüchte um einen Wirtz-Wechsel zum FC Bayern München werden immer lauter. Nun bezieht der Youngster Stellung und spricht über seine Zukunft.

Der umworbene Florian Wirtz sieht sich auch abseits seines gewohnten Umfelds für Spitzenleistungen gerüstet.

"Es reizt mich auf jeden Fall, auch irgendwann meine Komfortzone zu verlassen und etwas Neues zu erleben“, sagte der 22-Jährige in der am Donnerstag erschienenen Ausgabe der "Sports Illustrated".

"Ich kenne die Fußballkabinen gut genug und bin überzeugt, dass ich überall schnell Anschluss finden würde.“

Bislang habe er als gebürtiger Pulheimer "ziemliches Glück, dass ich direkt vor der Tür so viele hervorragende Vereine habe und jetzt bei einem der besten Vereine Deutschlands und Europas spielen kann“, so der vom FC Bayern München umworbene Offensivspieler. Gleichzeitig habe er "großen Respekt vor den Jungs hier bei uns in Leverkusen, die zum Beispiel aus Südamerika oder Afrika kommen und ihre Familie und ihr Umfeld für ihre Karriere hinter sich lassen.“