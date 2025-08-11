Frankfurt bindet Sportdirektor Hardung bis 2028

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat Sportdirektor Timmo Hardung langfristig an sich gebunden. Wie die Hessen mitteilten, verlängerte der 35-Jährige seinen Vertrag vorzeitig bis 2028. Hardung kam im Juni 2021 aus Hoffenheim als Leiter der Lizenzspielerabteilung zur SGE und wurde zur Saison 2023/24 zum Sportdirektor befördert. Seit seinem Wechsel an den Main schafften die Frankfurter in jeder Spielzeit die Qualifikation für den Europapokal.

"Seit Timmo Hardung zur Eintracht gekommen ist, knüpfen wir an unsere bereits zuvor erfolgreiche Zusammenarbeit an und haben hier gemeinsam viel erreicht", sagte Sportvorstand Markus Krösche. Hardung sei "ein wichtiger Teil, wenn es um unsere strategischen und sportlichen Ziele für die Zukunft geht". Es gehe nun darum, "die positive Entwicklung" fortzusetzen, so Hardung selbst.