Frankfurt feiert Marmoush - "kleiner Deal" mit Toppmöller

Ein Doppelpack und ein kleines Geheimnis: Beim formstarken Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt schwärmt momentan alles von Lebensversicherung Omar Marmoush. Sein Trainer Dino Toppmöller weckte nach dem 3:3 (2:2) gegen Tabellenführer Bayern München mit einer Ankündigung Neugier. Einen "kleinen Deal" habe er mit seinem derzeit so treffsicheren Stürmer vor der Saison ausgehandelt, verriet er nach dem Spiel.

Eine gewisse Anzahl an Saisontoren vielleicht, die Marmoush seinem Trainer schenken soll? "Was ich ihm gesagt habe, bleibt erstmal ein Geheimnis zwischen mir und Omar", sagte Toppmöller mit einem Schmunzeln: "Das kann ich irgendwann am Ende der Saison mal verraten."

Zu seinem Schützling, der mit seinen beiden Treffern gegen den Rekordmeister (22./90.+4) der gefeierte Mann bei der SGE war und mit acht Toren die Liga anführt, habe Toppmöller "ein sehr gutes und besonderes Verhältnis", sagte er. "Ich habe selber im Sturm gespielt, zwar nicht ganz so gut, aber dann hast du zu deinen Angreifern ein enges und besonderes Verhältnis."

Seine Methode scheint zu fruchten. Neben Marmoush trug auch Sturmjuwel Hugo Ekitike entscheidend zu dem Punktgewinn bei. Der Franzose drehte mit seinem Treffer (35.) zwischenzeitlich die Partie zugunsten der Eintracht, die sich mit 13 Punkten auf Rang drei in die Länderspielpause verabschiedet.