Frankfurt holt Schwegler als Leiter Profifußball zurück

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat seine sportliche Führung erweitert und den früheren Eintracht-Profi Pirmin Schwegler als Leiter Profifußball verpflichtet. Dies gaben die Hessen am Samstag bekannt. Der 37 Jahre alte Schweizer hatte von 2009 bis 2014 für die Frankfurter gespielt und kehrt am 1. Januar an seine alte Wirkungsstätte zurück.