Frankfurt "in kommenden Wochen" ohne Kristensen

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt muss vorerst auf den dänischen Nationalspieler Rasmus Kristensen verzichten. Wie die SGE bekannt gab, erlitt der 27-Jährige am Sonntag beim 1:1 bei Union Berlin "eine Verletzung an der Muskulatur im Oberschenkel". Laut Verein fehlt Kristensen damit "in den kommenden Wochen".