Frankfurt: Santos angeschlagen aus Trainingslager abgereist

Torhüter Kaua Santos vom Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt hat das Trainingslager in Louisville abgebrochen. Wie die SGE am Donnerstag mitteilte, habe der 22-Jährige Brasilianer in einer Trainingseinheit "eine Reaktion auf seine im April erlittene Knieverletzung gespürt" und sei "aus medizinischer Vorsicht nach Frankfurt zurückgekehrt, wo er individuell trainiert und medizinisch betreut wird."