Frankfurt startet mit Burkardt und Ekitiké

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt ist mit Neuzugang Jonathan Burkardt sowie dem auf dem Transfermarkt heiß gehandelten Hugo Ekitiké in die Saisonvorbereitung gestartet. 53 Tage nach dem Einzug in die Champions League standen auch die Leihrückkehrer Hrvoje Smolcic und Aurelio Buta auf dem Platz. Die U21-EM-Finalisten Ansgar Knauff, Nnamdi Collins, Nathaniel Brown und Elias Baum fehlten beim ersten Training auf dem Rasen ebenso wie die Nationalspieler Robin Koch oder Rasmus Kristensen.

Mario Götze und Tuta drehten nach Verletzungen einzeln Laufrunden. "Ich habe direkt gespürt, dass die Jungs heiß sind", sagte der Technische Direktor Pirmin Schwegler im Eintracht-Livestream: "Der Urlaub war lange, da brennen einige auf die neue Saison. Wir haben Vieles vor und alle sind mit großer Vorfreude und Lust wiedergekommen."

Wegen des für den Abend im Deutsche Bank Park angesetzten Konzert der Band Linkin Park fand der Trainingsauftakt mit 21 Spielern in diesem Jahr ohne Zuschauer statt, lediglich Medienvertreter waren zugelassen. Am Montag und Dienstag hatten die Profis bereits Leistungstests absolviert. Nicht mehr dabei war da schon Angreifer Igor Matanovic, dessen Transfer zum Ligakonkurrenten SC Freiburg am Mittwochmorgen offiziell verkündet worden war.

Das erste Testspiel bestreiten die Frankfurter am 19. Juli gegen den FSV Frankfurt. Vom 22. Juli bis 3. August geht es auf US-Tour mit Partien gegen Aston Villa, Louisville City FC und Philadelphia Union. Nach der Rückkehr geht es noch gegen den FC Fulham, ehe am 17. August der Pflichtspielauftakt im DFB-Pokal gegen den FV Engers ansteht. Zum Bundesliga-Start spielen die Hessen eine Woche später gegen Werder Bremen.

Ob Ekitiké nach seiner herausragenden Vorsaison dann noch dabei ist, scheint offen. Am Franzosen sollen gleich mehrere finanzkräftige Klubs aus der Premier League interessiert sein, der SGE schwebt wohl eine mögliche Ablöse im Bereich von bis zu 100 Millionen Euro vor. Mit Burkardt hatte Frankfurt einen potenziellen Ersatz bereits in der Vorwoche für kolportierte 23 Millionen Euro aus Mainz verpflichtet.