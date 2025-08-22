Frankfurt verlängert mit Hauptsponsor Indeed

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat seine Partnerschaft mit Hauptsponsor Indeed vorzeitig ausgeweitet. Wie die Hessen mitteilten, wurde der ohnehin noch eine Saison gültige Vertrag um drei Jahre bis in den Sommer 2029 verlängert. Es ist bereits die dritte Vertragsverlängerung mit der weltweit größten Jobseite seit Beginn der Zusammenarbeit zur Saison 2017/18.

Indeed ist dabei neben dem Männer-Team auch Hauptsponsor der Frauen-Mannschaft und unterstützt die U21, den eSports-Bereich, den Vereinssport, die Fußballschule sowie die Traditionsmannschaft. Zudem engagiert sich das Unternehmen als Partner von EintrachtTech, des Deutsche Bank Park und im Bereich Nachhaltige Zukunft.

"Seit dem Start unserer Partnerschaft 2017 haben Eintracht Frankfurt und Indeed eine in dieser Form wohl einmalige Erfolgsgeschichte geschrieben", sagte SGE-Vorstandssprecher Axel Hellmann: "Diese auf tiefem Vertrauen und gegenseitiger Wertschätzung basierende Zusammenarbeit beweist, dass internationale Ausrichtung und bodenständige Werte sich nicht ausschließen, sondern - wie in unserem Fall - eine perfekte Symbiose bilden."